In expositiecentrum Brutus krijgen kunstenaars carte blanche om de ruimte naar hun hand te zetten

Kunstinstelling Brutus in Rotterdam. Beeld Sylvana Lansu

Kort voor de opening wordt op de stoep bij Brutus, de nieuwe ruimte voor kunst in Rotterdam-West, nog snel al het onkruid uit de grond getrokken. Het oogt op het eerste gezicht nogal komisch. Zodra je dit tentoonstellingscomplex binnenstapt, begrijp je dat deze plek het juist moet hebben van z’n rauwheid. Donkere gangen leiden naar grote industriële ruimten met betonnen vloeren en stalen constructies. In een hoek valt een glimp op te vangen van het decor voor een film van kunstenaarsduo L.A. Raeven: in een tent van dekzeil liggen besmeurde matrassen.

‘We noemen het hier een artist-driven playground’, zegt Marloes Kranenburg van Brutus. ‘Kunstenaars krijgen carte blanche om te experimenteren en deze plek naar hun hand te zetten.’ Het onkruid wieden heeft wel degelijk een reden, vertelt Kranenburg. ‘Zo dadelijk wordt hier pontificaal het logo op de voorgevel geschilderd.’

Brutus, dat vrijdag de deuren opent in de stadshaven tussen Schiedam en de Rotterdamse wijk Spangen, is nieuw en toch ook vertrouwd. Deze kunstinstelling komt namelijk voort uit AVL Mundo, de wereld-in-wording van kunstenaar Joep van Lieshout, die al meer dan 35 jaar in dit gebied werkt aan zijn vervreemdende machines, sculpturen, meubels en installaties. Het bestaande Atelier Van Lieshout (AVL) van 2.000 vierkante meter, gevestigd in een voormalige zoutopslag, werd in 2016 fors uitgebreid met onder andere twee aangrenzende industriële loodsen. Het gehele complex, inclusief een beeldentuin, is ruim 4.000 vierkante meter groot.

De naamsverandering markeert een nieuwe fase in de plannen die Van Lieshout heeft met dit gebied. Op onregelmatige basis waren er bij AVL Mundo al tentoonstellingen van derden te zien, zoals de manifestatie over digitale kunst Fake Me Hard (2021) en een solotentoonstelling van de Rotterdamse kunstenaar Jeroen Jongeleen(2020). Toch bleef dit vooral de plek waar de bizarre creaties van Atelier Van Lieshout te zien waren.

Daar komt nu verandering in. In de rauwe industriële panden zullen vanaf nu, naast tentoonstellingen van Atelier Van Lieshout, ook doorlopend tentoonstellingen te zien zijn van gevestigde namen en opkomend talent uit binnen- en buitenland.

Kunstinstelling Brutus in Rotterdam. Beeld Sylvana Lansu

In aanvulling op de reeds bestaande stichting AVL Mundo van Atelier Van Lieshout is er een nieuwe, onafhankelijke stichting in het leven geroepen die de tentoonstellingen gaat organiseren. ‘Ik zie het als een win-winsituatie’, zegt Van Lieshout. ‘Kunstenaars krijgen een te gekke plek om mee te spelen, en voor Atelier Van Lieshout is het spannend om andere goede kunstenaars hierheen te halen.’

Onder de titel Obsessions presenteert Brutus een openingsprogramma met drie heel verschillende tentoonstellingen. Het altijd confronterende duo L.A. Raeven laat een nieuwe film zien over menstruatie, meisjeswoede en opstand. Atelier van Lieshout transformeerde de kelder tot een duistere ziekenboeg. De ruimte is van top tot teen bekleed met verweerde lappen stof, het lijkt alsof je in een veldhospitaal staat. In het halfduister zijn bizarre ziekenhuistaferelen te zien, zoals een rode, duivels uitziende paspop die zich over een operatietafel buigt.

‘Zo’n carte blanche is leuk, maar ook een hoop werk’, lacht kunstenaar Alexandra Phillips. Zij is al ruim een week bezig om haar solotentoonstelling Dogs Can Smell Dogs te installeren. In vergelijking met de andere zalen van Brutus lijkt de ‘tegelshowroom’ waar ze aan het werk is het meest op een gangbare galerie: licht, met witte muren en grote ramen.

Toch zijn hier ook de industriële sporen nog zichtbaar in de ruwe tegelvloer en de betonnen constructies die boven de witte muren uitpiepen. Die tweedeling past mooi bij haar ingetogen sculpturen. Die maakt Phillips namelijk van afgedankte huishoudsponsjes, vormeloos verpakkingsmateriaal, wattenstaafjes en plastic doppen: anonieme massaproducten die in haar handen transformeren tot kunst.

‘Wat deze kunstenaars gemeen hebben, is dat ze ieder op hun eigen manier de tijdgeest reflecteren’, zegt Marloes Kranenburg van Brutus. Volgens Joep van Lieshout is het ook de obsessieve manier van werken die ze verbindt. ‘Ik ben zelf iemand die zich vol passie in het werk stort en nergens voor terugdeinst. Dat compromisloze zit in het dna van Brutus en in het dna van de kunstenaars die je hier kunt zien, nu en in de toekomst.’

Nieuwbouwplannen voor Brutus van kunstenaar Joep van Lieshout en projectontwikkelaar RED Company. Beeld RED Company

Wat die toekomst betreft: Van Lieshout schat dat Brutus in de huidige vorm zo’n twee jaar zal bestaan. Daarna hoopt hij te beginnen met de nieuwbouwplannen voor dit gebied, het bestemmingsplan ligt bij de gemeente. Samen met architectenbureau Powerhouse Company ontwierp Van Lieshout een ‘cultureel cluster’ met drie robuuste woontorens met in totaal 750 woningen, een museum, een beeldentuin en een openluchtbioscoop.

Ondanks de nieuwbouw zal deze plek het rauwe karakter blijven behouden, benadrukt de kunstenaar. Het museum wordt bijvoorbeeld gebouwd zoals logistieke centra, zegt hij. ‘No-nonsense, en met veel beton. Ook in die nieuwe vorm past Brutus perfect bij de ongepolijste sfeer van de Rotterdamse haven.’

Obsessions, openingsprogramma met tentoonstellingen van L.A. Raeven, Alexandra Phillips en Atelier van Lieshout. T/m 29 mei 2022, Brutus, Rotterdam.