In Evil West keert John Wayne terug op aarde (mét vlammenwerper en gemechaniseerde vechthandschoen) ★★★★☆

Vampierjager Jesse Rentier kan het gevaar ruiken - in dit geval Beeld Flying Wild Hog

Het Wilde Westen is niet meer wat het geweest is sinds John Wayne het aardse bestaan inruilde voor de eeuwige jachtvelden. Vreemde kostgangers doken de laatste jaren op in Waynes oorspronkelijke habitat. We zagen in 2011 in Cowboys & Aliens Daniel Craig, die toen al vijf jaar 007 was, zelfs bakkeleien met buitenaardse wezens.

In de nieuwste game van de Poolse studio Flying Wild Hog zijn het dit keer vampiers die het hebben voorzien op onze scalp. Het is niet voor het eerst dat bloedzuigers de saloon en de ranch onveilig maken. Dat gebeurde eerder al in Darkwatch (2005) en vijf jaar later in Red Dead Redemption: Undead Nightmare. Maar dat was lang niet zo’n spektakel als wat Evil West ons anno 2022 voorschotelt.

Wat op voorhand duidelijk is: je speelt Evil West niet voor het verhaal. Dat past op de achterkant van een bierviltje. We stappen in de cowboylaarzen van ene Jesse Rentier, een vampierjager en lid van het door zijn vader opgerichte Rentier Institute. Het enige doel van die ondergrondse organisatie is de uitroeiing van een plaag die een Amerikaanse pioniersbeschaving teistert.

Gedrochten

De rampspoed wordt veroorzaakt door het duistere vampiergenootschap de Sanguisuge. Vampiers zijn overigens ook niet meer wat ze geweest zijn sinds het pensioen van Buffy The Vampire Slayer. Nu zijn het gedrochten die je eerder verwacht in een aliensgame als Doom of een demonenspel als Devil May Cry. Er is meer, veel meer mis met ze dan alleen een set ongezond lange hoektanden en een eenzijdig voedingspatroon.

Hoe het ook zij, deze bloeddorstige naarlingen liggen overdag in hun donkere holen wakker van het imposante wapenarsenaal dat de Rentiers dankzij de uitvinding van elektriciteit en stoom bij elkaar hebben geknutseld. Ze vrezen voor hun voortbestaan en beramen een frontale aanval op Washington, waar de regering zetelt (de paralellen met de hedendaagse geschiedenis mag u zelf trekken).

De eindbazen van Evil West zijn zeer indrukwekkend. Beeld Flying Wild Hog

Zweet

Aan Jesse – en dus de speler – de taak om hier een stokje voor te steken.

Dat stokje bestaat uit een batterij aan wapens, van dynamietstaven tot vlammenwerpers en van pistolen tot antitankgranaten. Maar het belangrijkste strijdmiddel is een gemechaniseerde vechthandschoen waarmee Jesse horden engerds enorme oplawaaien kan verkopen. In een later stadium krijgt de handschoen een upgrade en kan de vampierjager tegenstanders elektrocuteren – denk aan een grovere, minder brave versie van de politietaser.

In de meeste games zijn wapens voorzien van een beperkte hoeveelheid munitie en moet de gamer op het strijdtoneel rondsnuffelen voor aanvulling eer hij verder kan knallen. In Evil West is de munitie oneindig, maar wapens moeten na een bepaalde tijdspanne van gebruik afkoelen voor ze weer lood of vuur kunnen pompen. Dan komt een vechthandschoen goed van pas. Net als in close combat waarbij Jesse en de Sanguisuge elkaars zweet en grafkistlucht kunnen ruiken.

Het duurt een handvol levels voor het spel echt op stoom begint te komen, met interessante wapens en indrukwekkende eindbazen. Net over de helft van de zestien missies die Evil West telt begint die hete lucht weer uit de game te lopen, als krachtmetingen en akelige krachtpatsers meer en meer in herhaling lijken te vallen. Ook Jesse is op den duur verbaal wel van voor naar achter door de hele bijbel van actieheldenclichés heen en weer terug.

Zichtbaar schrikken van 'product placement' in Evil West. Beeld Flying Wild Hog

Samenspel

Maar er is een reden waarom Evil West echt meer dan de moeite waard maakt: de optie om online samen met een vriend tegen de Sanguisuge op te trekken. Het is typisch een spel dat zich leent voor een dozijn avonden gevuld met heerlijk melig commentaar en uitbranders als je metgezel steken laat vallen.

Wie meer zoekt in een game dan een test voor snelle reflexen en tactisch inzicht terwijl de lichaamsdelen in het rond vliegen, kan Evil West beter mijden zoals een vampier weg blijft uit het zonlicht. Voor de rest: het nieuwe Wilde Westen wacht met smacht op nieuwe John Waynes.