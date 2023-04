In ‘Empire of Light’ verbeeldt Olivia Colman knap het gemoed van vrouw die worstelt met een bipolaire stoornis ★★★☆☆

Empire of Light

Een film van een gerenommeerde maker die begint met beelden van een leeg filmtheater maakt meteen duidelijk: hier is een regisseur aan het werk die graag iets wil delen over zijn grote liefde: film. Boven interviews met Sam Mendes’ stond de afgelopen maanden geregeld dat het zou gaan om zijn persoonlijkste film tot nu toe. De regisseur van American Beauty, Skyfall en 1917 lijkt met Empire of Light in de voetstappen van talloze collega’s te treden. Zoals Steven Spielberg, die recent nog met zijn sterke The Fabelmans zijn eigen kinderjaren én ontluikende filmliefde vastlegde.

Mendes liet zich vooral inspireren door zijn moeder Valerie, die kampt met een bipolaire stoornis. In Empire of Light is ze bioscoopmedewerker Hilary, vertolkt door de geweldige Olivia Colman. In het Engelse kunstplaatsje Margate zwalkt ze in het begin van de jaren tachtig verdoofd door de lithium door het leven. De wezenloosheid waarmee ze eet of of in bad gaat lijkt op de wezenloosheid waarmee ze routineuze aftrekbeurten levert aan haar baas, gespeeld door Colin Firth. Films kijkt ze nooit.

Film blijkt in Empire of Light al snel decor – of in ieder geval buiten bereik van Hilary. De lege gangen van de bioscoop of een ongebruikte verdieping in vervallen staat fungeren knap als verbeelding van haar gemoed. De operateur (Toby Jones) legt op een gegeven moment nog wel uit hoe 24 beeldjes per seconde de illusie creëren van beweging – en daarmee van het leven zelf, maar dat moment voelt vooral cliché. De interesse om méér te doen met de plek waar Empire of Light zich afspeelt lijkt opmerkelijk genoeg grotendeels afwezig, los van een ontroerende scène waarin Hilary zich overgeeft aan de Peter Sellers-klassieker Being There.

In plaats daarvan vertelt Mendes een liefdesverhaal, waarin hij Hilary een romance gunt met haar kersverse, jongere, zwarte collega Stephen (Micheal Ward). Die maakt zijn collega’s in één klap duidelijk dat er in de Engelse samenleving in de jaren tachtig een racistische onderstroom de kop opstak – er volgt zelfs een aanval van gewelddadige skinheads in de foyer. Maar het is de aantrekkingskracht tussen Hilary en Stephen die het meest overtuigt, hoe onhoudbaar misschien ook. De bipolaire stoornis heeft Colman óók perfect onder de knie, in de zoveelste authentieke, nooit helemaal te typeren rol van haar carrière.