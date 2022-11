In ‘Emily’ wordt er weer druk gespeculeerd over het liefdesleven van Emily Brontë ★★★☆☆

‘Emily’

Hoe kwam de jong gestorven Emily Brontë tot haar enige boek, de stormachtige liefdesroman Wuthering Heights (1847)? Een vraag die in het kostuumdrama Emily met voorspelbare speculaties wordt beantwoord. Want waarom moet er een op geen enkel bekend feit gebaseerde romance met een man van stal worden gehaald? Waarom mag de solitaire Emily (mooie rol van Emma Mackey) niet genoeg hebben aan haar verbeeldingskracht, de Yorkse natuur, het wit van het schrijfpapier of de band met haar broer, zussen en vader? Nou ja, omdat Emily, het regiedebuut van actrice Frances O’Connor, daar anders over denkt. Gelukkig vertelt O’Connor de geschiedenis met een bijzonder muzikaal gevoel voor ritme, sfeer, landschap en geluid. En fictief of niet, tussen Emily en haar verkrampte predikant (Oliver Jackson-Cohen) knettert het aanstekelijk.