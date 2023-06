In Eline Arbo’s interpretatie van ‘Penthesilea’ is de heldin een gelaagd en menselijk personage

Penthesilea in verschillende vormen. V.l.n.r: Xena (Lucy Lawless), 'The Woman King' (Viola Davis), als standbeeld aan de hand van Gabriel-Vital Dubray, Wonder Woman (Gal Gadot), Prinses Leia (Carrie Fisher).

Tegenwoordig hebben we een superheld als Wonder Woman (in recente films gespeeld door Gal Gadot). In de jaren negentig was er Xena: Warrior Princess (waarin de gelijknamige heldin werd gespeeld door Lucy Lawless). En ook van Prinses Leia (Carrie Fisher) uit Star Wars wordt gezegd dat ze erop is gebaseerd: de Amazonen. Dit volk van vrouwelijke krijgers, dat zo goed als onverslaanbaar was, spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Het vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie. Vele schrijvers, schilders, film- en theatermakers hebben zich sindsdien laten inspireren door deze vechtende vrouwen.

Een van de bekendste Amazonen was Penthesilea. Volgens de overlevering was zij de koningin van het volk ten tijde van de Trojaanse oorlog (ongeveer 1200 v.Chr.) en bond ze een legendarische en fatale strijd aan met de Griekse held annex moordmachine Achilles. Dit is het onderwerp van het klassieke toneelstuk Penthesilea (1808) van de Duitse toneelschrijver Heinrich von Kleist: de onmogelijke liefde tussen twee gezworen vijanden. Zelf schreef hij over zijn stuk: ‘Mijn diepste wezen is erin te vinden, de hele vuiligheid en verhevenheid van mijn ziel.’

Over de auteur Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft vooral over toneel en jeugdtheater.

Dit weekend gaat een nieuwe bewerking ervan door regisseur Eline Arbo in première bij Internationaal Theater Amsterdam, met in de hoofdrollen Ilke Paddenburg (Penthesilea) en Jesse Mensah (Achilles). Een goed moment om eens te kijken naar de herkomst van de figuur Penthesilea en haar huidige relevantie.

Scène uit 'Penthesilea' in regie van Eline Arbo bij ITA . Beeld Fabian Calis

Stephen Fry schrijft over haar in Troje, zijn hervertelling van de Trojaanse Oorlog op basis van klassieke Griekse bronnen. Bij hem is te lezen hoe de Amazonen onder leiding van Penthesilea de eersten zijn die te paard ten strijde trekken tegen de Grieken. Die zijn in rep en roer, want nooit eerder hebben ze tegen vrouwen gevochten tot de dood. Ze aarzelen, totdat hun grote held Achilles zich in de strijd mengt. Hij doodt op slag vijf Amazonen en doorboort Penthesilea met zijn speer. Maar als hij haar helm afdoet, is hij op slag betoverd door haar schoonheid en dapperheid en vervloekt hij zijn gewelddadige actie.

Verzinsels

Een ander verhaal over de Amazonen is dat mannen niet welkom waren in hun samenleving. Eventuele partners voor het verkrijgen van nageslacht werden gevonden (en daarna ook weer achtergelaten) op het slagveld. Ook wordt gezegd dat ze hun rechterborst verwijderden om beter te kunnen boogschieten. De Romeinse dichter Vergilus refereert eraan in zijn heldendicht Aeneis: ‘Zie: d’ Amazonen met maanvormig schild/ voert vurig in de strijd Penthesilea/ met goud gegordeld onder blote borst/ een jonkvrouw die met mannen strijden durft.’

Waarschijnlijk zijn dit verzinsels van de (mannelijke) geschiedschrijvers destijds, die wel aangeven hoe er werd gekeken naar deze boevrouwen van de Oudheid: met angst en ontzag. Op veel afbeeldingen, bijvoorbeeld op oude Griekse vazen, staan ze evenwel met twee borsten. Aanrader: op de binnenplaats van het Louvre in Parijs bent staat een prachtig beeld dat Gabriel-Vital Dubray in 1862 van Penthesilea maakte. Als je dat ziet, begrijp je meteen waarom ze is uitgegroeid tot een symbool voor de strijdbare vrouw en in de vorige eeuw werd omarmd door veel feministen.

'Penthesilea' (1862) van Gabriel-Vital Dubray in het Louvre, Parijs. Beeld Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

Dat laatste is ook te danken aan de versie die Von Kleist vertelt van Penthesilea’s verhaal. Die gaat iets anders dan bij de oude Grieken. Hij maakt hij van haar een tragische heldin in klassieke zin, en doet dat door het verhaal een ander einde te geven. Daarin herkent Achilles, voordat hij toeslaat, wel op tijd dat hij eindelijk zijn gelijke heeft gevonden en geeft hij zich vrijwillig aan haar over. Maar in dit geval is Penthesilea blind voor zijn genegenheid en doodt ze hem tijdens een ongekende woedeaanval. In het stuk, zoals dat nu bewerkt is door Arbo en Bart Van den Eynde, vertelt ze dat als volgt:

‘Hoe vaak zegt men niet, als ze haar geliefde omhelst,

ik hou van jou, zoveel, dat ik je van liefde wel kan verslinden.

Wel, lieveling, toen ik mijn armen om je sloeg,

heb ik dat woord voor woord gedaan.

Uit liefde heb ik je opgegeten,

en uit liefde zal ik je volgen.’

Voor Arbo is Penthesilea geen feministische heldin, eerder een antiheldin. ‘Von Kleist maakt haar blind van razernij. Ze luistert niet naar haar hart. Ze maakt radicale keuzen, omdat haar maatschappij dat van haar vraagt. De Amazonen leven met de stellige overtuiging dat mannen in het algemeen misdadig zijn. Maar als Penthesilea dan opeens tegenover Achilles staat, wordt ze geconfronteerd met een compleet nieuwe wereld. Alles wat ze heeft geleerd en waarin ze gelooft, botst met wat ze voor het eerst voelt, in haar hart.’

Het stuk gaat volgens Arbo over hoe we allemaal een keer geconfronteerd worden met de grenzen van onze aangeleerde denkpatronen en ideeën en hoe we gedwongen worden om buiten die kaders te denken. Ze legt een link met de tweede feministische golf. ‘Die bestond uit veel mannenhatende groeperingen. Op zich begrijpelijk. Maar om verder te komen moet je kunnen samenwerken. Je ziet hetzelfde nu met #MeToo en Black Lives Matter.’

Gal Gadot in 'Wonder Woman 1984' (2020).

Zo wordt Penthesilea de antiheldin van onze tijd, complexer en moreel diffuser dan die andere Amazone: Wonder Woman uit de gelijknamige films en comics. Prinses Diana, zoals het personage echt heet, werd in de jaren veertig bedacht door schrijver en psycholoog William Moulton Marston. Hij wilde, in zijn woorden, ‘een vrouwelijk personage creëren met alle kracht van Superman en alle allure van een goede en mooie vrouw’. Arbo’s interpretatie van Penthesilea weerspiegelt een volgende feministische stap: geen brave, sexy supervrouw volgens het mannelijk ideaal, maar een rijk, gelaagd en ook feilbaar vrouwelijk (menselijk) personage.

Blijft ten slotte over de vraag of Penthesilea en de Amazonen echt bestaan hebben. Er zijn flarden bewijs die bevestigen dat er inderdaad vrouwenvolken waren die op paarden ten strijde trokken. De Amerikaanse archeoloog Jeannine Davis-Kimball vond in het zuiden van Rusland en Oekraïne grafheuvels waarin 2.500 jaar geleden vrouwen met volledige wapenrustingen zijn begraven. Maar veel blijft speculatie. Gelukkig hebben we de verhalen nog.