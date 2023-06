In ‘Een tafel bij het raam’ schittert Mirthe van Doornik met de humor die in haar debuut al doorschemerde ★★★☆☆

Mirthe van Doornik, 'Een tafel bij het raam'

Hoeveel mensen dromen niet van een eigen restaurant? Gewoon een leuk zaakje, met eenvoudige maar goede gerechten, ’s ochtends op het scootertje naar de markt voor de verse groenten, lokale producten, natuurwijnen – hoe moeilijk kan het zijn?

Vraag dat maar eens aan chefkok Alp, die een restaurant op een heuvel draaiende probeert te houden. Een restaurant waar de keukenhulp steevast te laat komt, waar de afwasser ook de bediening moet doen, waar het espressoapparaat slootwater uitspuwt, en, misschien nog wel het allerergst: waar elke avond gasten komen. Volwassenen die Fristi drinken. Kinderen die vissenogen eng vinden. Kinderen die heel erg op hun ouders lijken. Jarige kinderen. Überhaupt kinderen. Languit liggende stinkende honden. Mensen die hun nagels schoonmaken met het hoekje van de menukaart. Mensen die de wijnglazen te klein vinden. Mensen die om steakbestek vragen.

Inderdaad, het zijn uiteindelijk de gasten die vergallen waar het écht om gaat: het eten. De gerechten die met zorg en aandacht zijn bereid door een immer geduldige Alp. Nou ja, wie zó op de proef wordt gesteld – een steakmes! ‘Had iemand enig idee hoe vers en mals het vlees was dat ik hier avond aan avond stond te bereiden?’ – schiet natuurlijk weleens uit zijn slof. En nee, het is dan niet verstandig om met een groot koksmes door de zaak te lopen zwaaien, een hond te schoppen of met lemon curd te gooien, maar de mensen vragen er wél een beetje om.

Over de auteur

Bo van Houwelingen is sinds 2015 literair recensent voor de Volkskrant. Ze schrijft met name over nieuwe Nederlandse fictie.

Een tafel bij het raam is de tweede roman van Mirthe van Doornik (1982). Het komt na haar debuut uit 2018: Moeders van anderen. Die roman met autobiografische elementen gaat over opgroeien in een achterbuurt met een alcoholistische moeder en is rauw en realistisch. Met kok Alp betreden we een heel ander universum: de microkosmos die de keuken is, losgezongen van de ‘echte’ wereld. Het is weer eens wat anders dan de zoveelste ego-roman over de zoektocht van de hoofdpersoon/schrijver naar zichzelf/een moeder/de waarheid.

Alp zoekt helemaal nergens naar, behalve naar een beetje rust in de tent en iemand die de uien kan snijden. Dat maakt het verhaal enigszins richtingloos, en de gebeurtenissen kunnen wat willekeurig aan doen. Al heb je snel genoeg door dat Alp keihard op een mentale inzinking afkoerst. Voor Van Doornik is hij het perfecte personage om op los te gaan met de zwartgallige humor die in haar debuut al doorschemerde. Ik zou de citaten waarom ik hardop moest lachen kunnen opschrijven, maar de grappigheid ervan is dusdanig verbonden met de context en de algehele satirische sfeer dat dat geen zin heeft. Om een idee te geven: de buitenissige columns van Peter Buwalda in de Volkskrant. Met een piekfijne timing een droog, lullig zinnetje precies raak. Lijkt makkelijk, is moeilijk.

Het deel van de roman waarin Alp zijn restaurant moet verlaten voor een gedwongen vakantie met zijn baas had een kort verhaal van Rob van Essen kunnen zijn: die twee rare mannen, in een vervallen chateau waar een uil steeds dode diertjes voor het raam legt, de halfgare (en wederom moeilijk te citeren) dialogen.

Van Doornik heeft haar stijl goed onder controle: geen flauwe uitschieters. Geslaagde metaforen en beeldspraak: de jongen van de bediening die met de borden loopt, ‘lang en wiebelig als een jonge reiger’, een hete zomeravond die begint ‘in te dikken’, een gebaar ‘alsof hij de hele ruimte kon pakken’. En ze heeft keuzes gemaakt: Alps problematische relatie met zijn ouders wordt niet uitgediept maar de bereiding van een chocoladetaart met ingekookte aardbeiensaus wel. Want Alps obsessie met het perfecte gerecht zegt in feite veel meer over hem dan elk moeizaam telefoongesprekje dat hij met zijn moeder heeft.

Op de achtergrond speelt er ondertussen van alles. De weersomstandigheden worden steeds extremer, de jongen van de bediening weigert vlees te serveren, de enige karper in de vijver wordt voor de zoveelste keer gevangen, gefotografeerd en weer teruggegooid. Zo gaat deze roman ook over hedendaagse thema’s – klimaat, dierenrechten, de verwende en veeleisende consumptiemaatschappij – maar zonder opgeheven vingertje. Uiteindelijk is Een tafel bij het raam vooral een kluchtige, maar ook beklemmende karakterstudie van die neurotische Alp, wiens gedrag absoluut grensoverschrijdend is (nog zo’n modern thema) maar die, zijn misantropie ten spijt, vooral verlangt naar verbinding. Vandaar zijn focus op het koken: ‘Zolang je kookt heb je controle. Je kunt geloven dat je nodig bent, dat je deel uitmaakt van een geheel, maar wanneer de zaak leeg is, de gasten weer naar huis, begint het eenzaamste moment van de avond; het eerlijke uur. Je mooiste knikkers zijn uitgedeeld, zonder één vriend te maken.’