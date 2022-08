In een nieuwe biografie zien we ook de vrolijke kant van de soms onbegrijpelijke Hegel ★★★★☆

Jürgen Kaube in 2014. Beeld Frank Röth

De filosofie moet haar tijd in gedachten vatten, meende Hegel. Deze filosoof leefde in een periode van grote omwentelingen: in de politiek (zoals de opkomst en neergang van Napoleon) en door sociale en wetenschappelijke vernieuwingen. Een nieuwe tijd, die hij wilde vatten in één filosofisch systeem. Dat was rond 1800, een tijdperk dat ver achter ons ligt. Toch is de filosofie van Hegel niet achterhaald, zo laat de indrukwekkende biografie zien van Jürgen Kaube. De duistere en vaak onbegrepen denker blijft ons nog altijd uitdagen.

Als twintiger werd Georg Wilhelm Friedrich Hegel door zijn vrienden al een oude man genoemd. Zijn systeem lijkt star en zijn taal is vaak ondoorgrondelijk. Weinig filosofen lezen met gemak de Fenomenologie van de geest (1807) of weten altijd raad met zinnen als ‘de reflectie is het schijnen van het weten in zichzelf’. Als denker was hij moeilijk in de omgang en maakte hij ruzie met collega’s met wie hij het niet eens was, of die hem niet begrepen – en dat waren er velen.

Kaube laat in deze biografie ook een andere kant van Hegel zien. Dat is de man op de momenten dat hij zich niet bezighield met filosofie: de gezelschapsmens die hield van kaarten, drinken en vrolijkheid. De ‘sociale’ Hegel, zoals Kaube hem noemt. Een zeer inschikkelijke man, vertellen tijdgenoten, maar ja, die filosofie van hem. Kaube schetst mooie beelden, bijvoorbeeld toen Hegel zijn Fenomenologie had afgerond, met een slot over ‘Het absolute weten’. Dat droeg hij bij zich toen hij zijn woning in Jena ontvluchtte, omdat Napoleons troepen de huizen plunderden. Waarna Hegel met zijn absolute weten door de brandende stad dwaalde.

Aandacht besteedt Kaube niet alleen aan het leven, maar vooral aan de leer van Hegel – zonder de pretentie dat hij het wél altijd zo goed begrijpt. Hij waarschuwt de lezer dat die moet wennen aan de dubbelzinnigheden van Hegels taal en spreekt soms van ‘pogingen’ om iets te verklaren, omdat we nooit zeker weten of we de betekenis echt vatten. Dat is ook de bedoeling, omdat elk denken voor Hegel altijd het tegendeel uitlokt. Het is deze voortdurende ‘dialectiek’ van het denken, waardoor de geest zich door de tijd ontwikkelt.

Hegel was niet de eerste die alle werkelijkheid in een systeem wilde vatten – dat deed Spinoza eerder ook. Dat Hegel een diepgravende analyse maakte van de manier waarop wij die werkelijkheid kunnen kennen is evenmin uniek – daarin bouwde hij voort op Kant. Bijzonder aan Hegel is de manier waarop denken en wereld zijn verbonden, of één zijn, en gehoorzamen aan dezelfde logica. Zijn filosofie legt de rede bloot in de geschiedenis én ontwikkelt die weer verder.

De Duitstalige biografie verscheen in 2020: 250 jaar na de geboorte van Hegel in 1770 (hij stierf in 1831). Jürgen Kaube is journalist en uitgever van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eerder schreef hij onder meer een bekroonde biografie van Max Weber, die helaas niet is vertaald. Dat het met deze biografie van Hegel wel lukte is vooral de verdienste van Willem Visser, die eerder een herculeswerk verrichtte door de boeken van Hegel te vertalen: Fenomenologie van de geest en Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie, verschenen bij Boom.

‘Niemand vindt alleen de weg in de werken van Hegel’, stelt Kaube. Deze biografie schetst een mooi beeld van de persoon én van de wereld van Hegel, de confrontatie van Verlichting en Romantiek die in veel opzichten ook ons denken heeft gevormd. Kaube leidt de lezer binnen in het systeem van Hegel, maakt je vertrouwd met zijn filosofische begrippen en laat de logica zien achter diens soms duistere woordspelen. Prettig is ook de wijze waarop hij ons deelgenoot maakt van zijn verwondering en zijn kritiek op deze grootse denker.

Elk denken is tijdgebonden, liet Hegel zien, die vervolgens zijn eigen filosofie toch tot het hoogte- en eindpunt van de rede verklaarde. Filosoferen met Hegel is systematiseren, maar je niet laten vastleggen. Waar de meester dat zelf toch probeert, zien we hem falen. Wie het denken probeert te begrijpen, zal door datzelfde denken steeds worden uitgedaagd, zo lijkt het. ‘Niemand die Hegel aandachtig leest, denkt daarna nog schematisch of eenvoudig, of ziet zich bevestigd in wat men al eerder over iets dacht en wist’, concludeert Kaube.

Jürgen Kaube: Hegel. Een biografie. Uit het Duits vertaald door Willem Visser. Ten Have; 544 pagina’s; € 34,99.