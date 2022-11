In een mooie, ontroerende voorstelling vertellen Waas en Heerschop over hun vriendschap ★★★★☆

Viggo Waas (links) en Peter Heerschop in ‘Er gaat nog iets heel moois gebeuren’. Beeld Joris van Bennekom

In maart 2021 werd cabaretier Viggo Waas tijdens het sporten getroffen door een herseninfarct. Het was kantje boord, maar Waas (nu 60) revalideerde en staat weer op het toneel, samen met Peter Heerschop (62). De beste vrienden delen een theaterverleden van dertig jaar via hun cabaretgroep NUHR. Waas staat als vanouds te spelen vol energie en geestdrift. ‘Ik heb alleen soms nog wat moeite met articuleren,’ zegt hij er in het begin over.

Heerschop en Waas hebben een bijzonder mooie, grappige en ontroerende voorstelling gemaakt over de fase waarin hun vriendschap verkeert. Het decor kent een fraai Droste-effect: we zien een soort repetitieruimte met daarin een klein verhoogd podium. Daar werken Peter en Viggo aan hun nieuwe voorstelling. Rechts staat een kast met attributen, links een groot rad waaraan ze af en toe een slinger geven om een scène uit te kiezen.

In de scène ‘Het boksduel’ vechten Waas en Heerschop een echtelijke ruzie uit. Beeld Joris van Bennekom

In hoog tempo spelen ze korte, meestal rake scènes. Zoals ‘Het boksduel’, waarin een echtelijke ruzie wordt uitgevochten, of ‘Het dagboek’, waarin Heerschop uit het dagboek van Waas’ moeder voorleest. Hoogtepunt is een magnifieke scène in de nachtclub, sterk vormgegeven met licht- en geluidseffecten, waarin een oude man (Heerschop) tevergeefs hip en jeugdig probeert te doen bij een jonge vrouw (Waas).

Tussen de sketches door bespreken de mannen serieuze zaken en komen ze tot de kern van hun relatie. Wat betekent het om een goede vriend te zijn? Hoe is het om afhankelijk van de ander te zijn? Wanneer waren Heerschop en Waas echt gelukkig? Goed gekozen is ook de lijn rond het toneelstuk Wachten op Godot. Twee mannen met bolhoedjes wachten en koesteren de hoop dat er altijd nog iets heel moois kan gebeuren.