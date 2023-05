In een korte psychologische horrorfilm rekenen Zijlmans en Jongenelis af met onverwerkte jeugdtrauma’s

Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis, ‘In the Garden of Doubt and Panic’. Beeld Natascha Libbert

Twee figuren lopen door een zonovergoten heidelandschap. De een is lang, de ander kleiner. De lange praat onafgebroken, de kleine zwijgt en kijkt naar de grond. Door de gekke oranje leren maskers en de stugge jurken die ze allebei dragen, zien ze er in eerste instantie uit als stripfiguurtjes of karakters uit een komische sketch. Maar als je luistert naar de teksten die de lange over de kleine uitstort, vergaat het lachen je al snel. ‘Ik word ziek van je.’ ‘Je zou je moeten schamen, je bent zo’n mislukkeling.’ En: ‘Het is genant om naast je te lopen.’

Een korte psychologische horrorfilm, zo omschrijven kunstenaars Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis The Mother of All Failure. Het duo rekent in deze nieuwe video af met onverwerkte jeugdtrauma’s. Hij is te zien bij Park in Tilburg, als onderdeel van een totaalinstallatie; die bestaat uit een soort verdedigingsmuur, gebouwd uit kleurrijke, uitbundige schilderijen, met daarachter een bioscoopje. Wie die titel van de video leest en naar de teksten luistert, krijgt wel zo’n beetje een idee waar het onverwerkte jeugdtrauma mee te maken heeft. Iets met een ouder die haar kind helemaal afbrandt.

Best lastig, kunst maken die zo nadrukkelijk naar persoonlijke trauma’s verwijst. Je riskeert dat de uitleg ervan zich vernauwt tot een begrijpelijk verhaaltje over een zielige jeugd. Dat je een inspiratie wordt genoemd. Dat mensen in je zieleroerselen willen duiken en geen oog meer hebben voor waar het in de kunst toch vooral om gaat: hoe je die zieleroerselen omzet in een beeld.

De sculptuur ‘Maman’ van Louise Bourgeois bij de Neue Kunsthalle in Hamburg. Beeld Getty

Iemand die daarover kan meepraten is Louise Bourgeois, de op late leeftijd doorgebroken kunstenaar die u waarschijnlijk kent van haar reuzenspinnen. Bourgeois zweeg lang over de traumatische jeugd die een inspiratie was voor haar werk. Tot ze er, in een interview aan de vooravond van haar eerste grote tentoonstelling, ineens alles uitfloepte. Over de pijnlijke relatie met haar vader, die haar zieke moeder bedroog met onder anderen de gouvernante. Over haar hechte band met haar moeder.

Haar beroemdste en grootste spin heet Maman, ‘mammie’. Daarna liet ze geen kans onbenut om haar werk uit te leggen. Misschien omdat ze begreep dat dit goede marketing was. Misschien ook wel omdat ze wist dat haar beelden krachtig genoeg waren om deze ‘Oprah-benadering’ te overleven. Krachtig zijn de reuzenspinnen zeker: imponerend en vertederend, beschermend en verstikkend tegelijk, net zoals moederliefde kan zijn.

Knipoog

Helemaal linksboven in de schilderijenmuur van Zijlmans en Jongenelis ontdekte ik ook een spinachtig wezen. Tegen een viesgroene achtergrond hangt ze daar: zwarte, harig uitziende kop, grijnzende mond vol tanden, acht poten. Ze verzwelgt een bijna onzichtbaar, wit hoopje mens dat ineengedoken op de grond zit. Zou het een knipoog zijn naar Bourgeois?

Want ook deze installatie is krachtig en dubbelzinnig genoeg om het zielige te overstijgen. Waar de video naargeestig en beklemmend is, zijn de schilderijen uitbundig en vrij. En zelfs de video krijgt na een tijdje iets grappigs. De nare teksten die de moeder over het kind uitspuwt, klinken hoe langer hoe belachelijker. ‘Jij doet me dit aan, het is allemaal jouw schuld.’

Terwijl de kleine niets doet, die loopt zwijgend en met gebogen hoofd verder. Hoe minder ze reageert, hoe wanhopiger de lange wordt. Een dynamiek die niet alleen pijnlijk is, maar ook vermakelijk om naar te kijken. En die iedereen wel herkent: zonder slachtoffer is de pestkop ook maar een sneu kind op het schoolplein.

Zijlmans en Jongenelis