In één klap duidelijk in Utrecht: U2, Madonna en Snoop Dogg hadden zonder gospel niet hetzelfde geklonken

Leden van een pinkstergemeente in Chicago prijzen de Heer, 1941. Beeld Russell Lee

Het is een sterke openingszet in de eerste zaal van de tentoonstelling Gospel in het Utrechtse Museum Catharijneconvent. Zangeres Shirma Rouse, medesamensteller van de expositie, heet het bezoek welkom via een beeldscherm terwijl een parade van greatest hits wordt afgedraaid.

The Old Landmark komt voorbij, bekend in uitvoeringen van Aretha Franklin en James Brown. We Shall Overcome natuurlijk, het lied dat gospel transformeerde tot strijdbare protestmuziek voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En Oh Happy Day, een lied dat zo bekend in de oren klinkt dat je bijna was vergeten dat ook die evergreen een kerkelijke oorsprong heeft.

Je raakt er in één klap van doordrongen hoe invloedrijk de gospel is geweest voor de hele muziekcultuur, tot op de dag van vandaag. En hoe waardevol een museale herinnering aan die essentiële kunstgeschiedenis kan zijn.

Aretha Franklin tijdens de opnames van haar live-album Amazing Grace, 1972. Beeld Paradiso Entertainment

Gospel legt eerst twee diepe wortels van de spirituele en bijbelse muziek bloot voordat we een sprong naar het levendige heden maken. Een probleem voor de curatoren: hoe laat je zien of horen waar de verste oorsprong van de ‘ritmische geloofsovergave’ te vinden is? Er is nauwelijks beeld uit de oertijd en al helemaal geen geluid. Maar daar hebben de samenstellers een oplossing voor bedacht. De bezoeker kan met een audiotour langs videoschermen lopen, waar mensen met verstand van zaken de gospelhistorie uit de doeken doen.

Houvast in het bikkelharde leven

De Nederlandse predikant van Dominicaanse komaf Joan Delsol Meade, bijvoorbeeld, legt uit hoe de hymnes van de Britse dichter en dominee Charles Wesley (1707-1788) een fundament konden worden onder de gospelcultuur. ‘Wesley kon bijbelse teksten omzetten naar dichtkunst en muziek’, zegt zij. ‘En de boodschap is zo diep, dat we die liederen maar blijven zingen.’ Wesley schreef bijna vijfduizend hymnes. Klassiekers als Love Divine, All Loves Excelling en de kerstkraker Hark, the Herald Angels Sing schallen nog altijd door kerken wereldwijd, volgens Meade omdat de dichtregels ook voor jonge gelovigen in deze tijd nog altijd ‘een anker’ zijn, een houvast in het soms bikkelharde leven.

Dat waren de psalmen ook voor de Afro-Amerikaanse kerkgangers, die de hymnes vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw vertimmerden tot de muziek die we vandaag kennen als gospel. In zwarte kerken werden de liederen uit de kerkboeken verrijkt met invloeden uit de traditionele Afrikaanse muziek en spirituals die tot slaaf gemaakten hadden gezongen op de plantages, als middel om het hoofd hoog te houden bij brute onderdrukking.

Hoe krachtig de muzikale oerknal was die de ‘black gospel’ daarna veroorzaakte, wordt mooi zichtbaar. De opzwepende muziek knalde bijna letterlijk de kerken uit en werd in de Verenigde Staten hartelijk ontvangen in grootstedelijke nachtclubs, waar blues en jazz net de eerste zwartemuziekrevolutie in gang hadden gezet. Veelzeggend zijn oude filmbeelden van een witte dominee die staat te fulmineren bij een gospelclub, omdat hij vindt dat de sacrale bijbelteksten hier toch ernstig worden misbruikt.

Publiek wordt helemaal gek

Gospel laat zien hoe de krachtgevende muziek de wereld over ging. Een eyeopener is de zaal waarin de Nederlandse gospelgeschiedenis wordt ontsloten. Al in 1877 werden de spirituals van de Amerikaanse Fisk Jubilee Singers onthaald in concertpodia van Goes tot Leeuwarden. De optredens werden laaiend besproken in de Nederlandse pers. Er werd helaas met geen woord gerept over de oorsprong van deze zwarte spirituals en de slavernijschuld die Nederland in te lossen had, ook aan bijvoorbeeld Suriname. Mooie tegenstoot van de zanggroep: de opbrengsten van het Amsterdamse slotconcert werden overgemaakt naar een fonds voor Afro-Surinamers.

Mahalia Jackson in de Utrechtse Jaarbeurs, 1964. Beeld L. Hofland, het Utrechts Archief

In de jaren zestig zette de moderne gospel Nederland nog eens in vuur en vlam. De curatoren wisten de hand te leggen op geweldige filmbeelden waar je lang in verwondering bij kunt blijven hangen. In de Utrechtse Jaarbeurs werd op Hemelvaartsdag 1964 een feestelijk muziekdienst georganiseerd, met de Amerikaanse gospellegende Mahalia Jackson (1911-1972).

Het witte publiek, strak in het pak, wordt helemaal gek van de extatische vertolking van de zangeres, en klapt zich de handen stuk op het ritme van haar belijdenissen. De bewaking in de zaal weet zich geen raad en probeer al te hysterisch publiek weg te houden van het podium. In 1964 veroorzaakten The Rolling Stones een muzikale chaos in het Scheveningse Kurhaus, een muziekhistorisch feit dat tot vervelens toe wordt gememoreerd. Het is goed dat Gospel er nu de Utrechtse Mahalia Jackson-manie van hetzelfde jaar tegenover heeft gezet, als geschiedkundige correctie.

Indrukwekkend is ook het opgenomen relaas van de Nederlandse rapper en liedschrijver Typhoon, die uitlegt hoe gospel niet alleen diende als wapen in de strijd voor de Amerikaanse burgerrechten in de jaren vijftig en zestig, maar ook nu nog wordt meegevoerd in demonstraties van bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging.

De tijdloosheid van de bevrijdende muziek wordt nog maar eens benadrukt in de laatste zaal, waar een lange afspeellijst van de overgave wordt afgedraaid. Waar waren Snoop Dogg (Bible of Love), MC Hammer (Pray), Madonna (Like a Prayer) en U2 (I Still Haven’t Found What I’m Looking For) eigenlijk geweest zonder het muzikale bijbelse vuur?

Rondleiding door Shirma Rouse De Nederlandse zangeres Shirma Rouse kan niet alleen vreselijk goed zingen, ze kan ook meeslepend vertellen over haar leven in de soul en de gospel. Op 19 november organiseert het Museum Catharijneconvent een rondleiding met publiek, verzorgd door de zangeres en co-curator van Gospel. Waarschijnlijk vertelt Rouse daar ook meer over de rol die het hammondorgel van haar oma speelde in haar carrière.