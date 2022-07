In een ‘gruune landmachttent’ in Drenthe slaat de bliksem in: Annelie

Daniël Lohues. Het prachtige, honderd procent autobiografische nummer Annelie gaat over een een verloren jeugdliefde. Beeld ANP

Ik wol allennig mar allennig wezen

met Annelie

Annelie, Daniël Lohues (2006)

Het is augustus 1986 als volbloed Drent Daniël Lohues, de zoon van een kerkorganist en dirigent, met zijn bandje Sticky Fingers zijn debuut maakt op een podium. Hij is pas 15. In een ‘gruune landmachttent’ in Erica, een dorp nabij Emmen, is de belangstelling niet overweldigend. Op tv wordt een voetbalwedstrijd uitgezonden.

Niet dat het hem wat uitmaakt. Lohues heeft nauwelijks oog voor het publiek. Hij is in de war geraakt door de aanblik van een meisje met een appel in haar hand, ‘zo’n gruune zoere appel’. De blikseminslag: ‘Want ik weud op dat moment, op slag verliefd op Annelie.’

Het prachtige, honderd procent autobiografische nummer Annelie gaat over een universeel, vaak bezongen thema, een verloren jeugdliefde, een ijkpunt in ieders leven als puber. De melancholie slaat onbarmhartig toe. Annelie vertrekt naar de stad om te studeren en kwam terecht in een ‘andere wereld waor ik volgens heur nie tussen paste’ - het onverbiddelijke einde.

Aan hem had het niet gelegen, als geestdriftige muzikant. Na een aanloop op het Maarschalkerweerd-orgel in de katholieke kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Erica ontdekt Lohues de gitaar. Het was een ‘verboden vrucht’, schrijft hij op zijn site, totdat hij er een in handen krijgt, op 5 december 1984. Het sinterklaascadeau voert hem rechtstreeks naar een nieuwe wereld, die van de popmuziek.

Lohues is een Drent, een overtuigde. Van 1995 tot 2002 is hij de voorman van Skik, de succesvolle band uit Erica die zich in de meeste nummers bedient van het Drentse dialect. De streektaal, een variant van het Nedersaksisch, wordt zijn handelsmerk. Hij kan er zijn ‘verst weggestopte gevoelens’ in kwijt, zegt hij in Trouw. De bonus: ‘Het is een heel kneedbare taal, het rijmt fantastisch.’

Aan Annelie ligt, behalve die prille liefde, een portie gebakken vis ten grondslag. De anekdote is door Daan Bartels opgeschreven in zijn boek Annie M.G. Schmidtprijs 1991-2011. Als Lohues met zijn tweede band, The Louisiana Blues Club, op tournee is, wordt op verzoek van de drummer gestopt bij de visboer in Erica. De Amerikaan is dol op lekkerbekjes. Met ketchup.

Lohues treft een oude bekende bij de visboer, de moeder van Annelie. ‘Hierdoor ging ik weer nadenken over de tijd van toen en het lied kwam er vervolgens in één keer uit. Ik vond het alleen veel te persoonlijk om er ooit iets mee te doen, tot ik het aan mijn kameraad Maarten (van der Helm) liet horen, de bassist van Skik. Hij vond het prachtig en zei dat ik het absoluut moest opnemen. Dat heb ik toen maar gedaan.’

Welke voetbalwedstrijd destijds tijdens zijn podiumdebuut werd uitgezonden, weet hij niet meer, zegt Lohues desgevraagd. ‘Ik geloof meer dat we toen, als het ergens niet druk was, tegen elkaar zeiden dat er vast voetbal op tv was.’

Met zijn jeugdliefde heeft hij nog wel eens contact gehad. ‘We hebben gemaild toen Prince overleed. All good.’ De tijd heeft alle wonden geheeld en meer dan dat. Het slot van Annelie: ‘Want inmiddels moet ik glimlachen, a’k denk an Annelie.’

