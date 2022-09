In dit werk van Houssein Miloudi hoef je niet te zoeken naar betekenis, het is al genoeg om erdoor omgeven te zijn

Houssein Miloudi (1945), sans titre, 1981, gouache, toile tendue sur bois, 149 x 200 cm Beeld Collectie Groupe Attijariwafa bank

Vlak voor de zomer zag ik dit kunstwerk en tijdens het kijken bedacht ik hoe fijn het kan zijn om naar vreemde vormen te kijken. Gewoon gedachteloos staren, tot er iets gebeurt in je hoofd: je komt in een andere gemoedstoestand. Een paar weken later, in een hangmat in Italië, lag ik naar de bladeren in de boomtop boven me te kijken, waar de gloeiendhete zon vergeefs doorheen probeerde te dringen, een rustig spel van groene vormen. Van mij mocht het eeuwig duren. Tussen de stenen van de rivier waar we zwommen schoten talloze visjes heen en weer, ze vormden patronen en bewegingen waar je je gedachten in kon hangen, alsof je op hun ritme aanhaakte. Als we lang stilzaten, beten ze in onze voeten. Heel even dacht ik daar aan dit kunstwerk van de Marokkaanse Houssein Miloudi. Hoezo voelde het alsof ook die kleuren en vormen bewogen?

Het is gewoon geschilderd en staat dus stil, maar alle details lijken op de een of andere manier rustig te deinen. Deze figuur hier, met een soort oog erin en tentakels, heeft iets van een kwal, en ik zie er dan ook meteen de langzame bewegingen van zo’n onderwaterwezen bij. Elders op het werk staan meer figuurtjes die aanvoelen als bewegende organismen, en daarnaast staan er vierkante blokjes op, soms krijg ik het gevoel dat die als in een spelletje Tetris in elkaar aan het vallen zijn.

Hoe langer je naar dit detail kijkt, hoe meer je er dingen in kunt ‘herkennen’: het gebeente van een hand valt meteen op, een school visjes die aan zaadcellen doet denken, twee wezens met vervormde armen en handen, misschien wormpjes, en iets van tentakels. Wie wil, kan er ook wezentjes in herkennen die doen denken aan de kunst van Joan Miró of Marc Chagall. De vormen doen een beroep op onze behoefte er iets van te maken, ze betekenis te geven. Dit lijkt óók op iets dat ligt te krioelen onder een microscoop, en óók op de patronen van een Hollandse theedoek, en voor je het weet is het een brij van associaties in je hoofd. Maar eerlijk gezegd is juist het loslaten van die brij het moment dat er iets ontstaat. Dat er een deurtje opengaat naar gewoon zíjn met het kunstwerk (of met de bladeren of de visjes) en dat je gedachten kunnen meebewegen met het werk. Dan heeft het een effect op een heel ander niveau, alsof er contact is.

Houssein Miloudi laat zich onder meer inspireren door patronen en kleuren uit zijn omgeving. In veel islamitische architectuur werken de patronen, ornamenten en kleurrijke tegels op een vergelijkbare manier: je hoeft niet te zoeken naar betekenis, het omgeven zijn door deze vormen is genoeg om je in een andere staat te brengen die veel verder gaat dan alleen observeren. Een staat van kalmte, rust, gebed soms. Je moet er even tijd voor nemen, maar als het lukt, is het zo tof om te beseffen dat schoonheid zo veel impact kan hebben op je ziel.

Houssein Miloudi, Zonder titel, 1981, gouache op doek, collectie Attijariwafa Bank, te zien t/m 18/9 in de expo Het andere verhaal in het Cobra Museum Amstelveen.