In dit vennetje vond een zeldzame libel ineens het ideale voortplantingswater

De oostelijke witsnuitlibel Beeld Margot Holtman

Bestaat het dan nog, zo’n Jac. P. Thijse-achtig vennetje met helder water waar het wemelt van de libellen, waar kikkers voor je voeten het water in schieten, waarboven boerenzwaluwen cirkelen en de boomvalk geregeld een stevige libel verschalkt? Ja, toch wel, ik ben er nu, op een echte, warme libellendag. De locatie, ergens in Salland, moet geheim blijven vanwege de ontdekking die libellenkenner Evert Ruiter hier onlangs deed. Die ontdekking zou bij dit kleine, kwetsbare ven voor toeloop kunnen zorgen. Ruiter zag een oostelijke witsnuitlibel, en nog één, en uiteindelijk wel zeventig, op één ochtend. Net uitgevlogen, en sommige al in copula, zoals dat heet. Een complete populatie dus. Bijzonder, omdat de oostelijke witsnuitlibel extreem zeldzaam is. Een paar kleine populaties zijn er nu, dit is nieuwste.

Deze libel was altijd al zeldzaam, in de vorige eeuw leek hij er soms zelfs helemaal niet meer te zijn. En nog altijd leeft de dichtstbijzijnde grotere populatie ver weg, bij Brandenburg, Duitsland. ‘Het raadsel van de natuur’, zo noemt Ruiter de plotselinge vestiging van deze en andere kleine populaties in Oost-Nederland. Van andere soorten kon je de komst zien aankomen, die schoven met de klimaatopwarming mee langzaam op vanuit het zuiden. Zoals de vuurlibel, die we hier ook in al zijn felrode schoonheid zien vliegen, Jac. P. Thijsse zou ervan opkijken.

Maar de oostelijke witsnuitlibel was er ineens. Wat wel zo is: libellen kunnen grote afstanden afleggen. Ze hebben goede ogen, en het vermogen om vanuit de lucht te zien of water geschikt is voor voortplanting. Dat de omstandigheden hier goed zijn, ziet Evert Ruiter aan de andere soorten libellen die hier leven. Boven het watertje krioelt het niet alleen van de ‘normale’ soorten libellen en juffers, maar Ruiter wijst ook op de gevlekte witsnuitlibel en de venwitsnuitlibel, soorten die erop duiden dat de waterkwaliteit goed is.

Zie je wel, hoor je de commentaren al, het valt dus wel mee met die verzuring door mest, en met de waterkwaliteit. Maar het ligt dus weer net even anders. In het laaggelegen vennetje komt schoon kwelwater omhoog van een hoger gelegen natuurgebied. Ruiter: ‘Daar is al een eeuw niet bemest.’ Het regenwater waarmee het ven verder gevuld wordt is wel degelijk zuur. ‘Bij vennen die alleen maar gevoed worden door regenwater blijven alleen de zuurminnende soorten over.’ We staan dus bij een, zoals dat heet, zwak gebufferd ven, waarbij het schone kwelwater de zuurgraad van het regenwater omlaag brengt.

Beeld Margot Holtman

Maar ook hier is de idylle niet compleet. Als we om ons heen kijken zien we dat het ven eigenlijk veel groter is, maar voor een belangrijk deel droog ligt. Vanwege de wateronttrekking voor de landbouw in de omgeving. ‘In het vroege voorjaar kon je daar nog tot kniediep in het water staan’, wijst Ruiter. ‘Als de grondwaterspiegel goed zou zijn dan blijft hier overal water staan.’ Nu groeien er berkjes, dennen en pitrus in het ven, snel vanwege de stikstofneerslag. Dus wordt er gemaaid door de natuurbeheerder. Of je dat moet doen, dat is nog zo’n kwestie waarover de meningen verschillen. Ruiter: ‘Als je niets zou doen dan wordt het hier bos. En dat heeft water nodig, het laatste restje water in het ven wordt dan opgezogen door de bomen.’

We laten de pret maar niet drukken. We bewonderen de vuurlibel, de smaragdlibel en de verschillende soorten witsnuitlibellen. De oostelijke witsnuitlibel blijkt een kleine, donkere libel zonder uitgesproken kleuren. Even zien we een paartje, in tandem. Het is vastgesteld: er vindt voortplanting plaats.