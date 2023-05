In dit Venlose museum bepaalt het lot welke kunstwerken er hangen

Een groepje leerlingen maakt met poppen en andere knutselspullen een eigen interpretatie van de houtsnede ‘Nonnen’ van Flip van der Burgt. Beeld Sas Schilten

Als Isis (9) op de digitale toevalsgenerator drukt, verschijnt het resultaat direct op het scherm: Nonnen, een houtsnede uit 1957 door de Nederlandse kunstenaar Flip van der Burgt. ‘Wat zien we hier?’, vraagt een museummedewerker. Het is een moskee, denkt Brian (7) uit groep 3. ‘Ik ben een keer bij een moskee geweest en daar was ook zo’n huis’, zegt hij, zittend op een krukje. En dan, bedachtzaam: ‘Het zijn vrouwen, want zij dragen ook hoofddoeken.’

Het is de tweede ‘lotgenotenloterij’ die het museum van Bommel van Dam in Venlo organiseert. Om de twee à drie maanden worden zeven nieuwe kunstwerken geloot uit de kunstopslag in de kelder, steeds door een andere groep op een ludieke manier. Hiermee wordt de nieuwe tentoonstelling Lotgenoten volledig door het toeval bepaald. De deelnemers van de groep maken vervolgens eigen interpretaties bij het werk. De twee weken daarna gebruikt het museum om de tentoonstelling in te richten.

Experiment

Bij de eerste editie (t/m 29 mei) waren het studenten van de vooropleiding kunstacademie van de Noord-Limburgse netwerkorganisatie Co. de Cultuurontwikkelaar die met dartpijltjes op de kunstcatalogus wierpen. Nu zijn het zestien kinderen uit groep 3 t/m 8 van basisschool Natuurlijk uit Blerick, naast Venlo. Onder leiding van theatermaker Miriam Wijnen loten de kinderen zeven nieuwe kunstwerken en maken ze bij elk werk een toneelstukje van ongeveer een minuut. Die worden gefilmd en maken onderdeel uit van de hernieuwde tentoonstelling (vanaf 6 juni).

Leerlingen van basisschool Natuurlijk bekijken de kunstcollectie van museum van Bommel van Dam in Venlo. Beeld Sas Schilten

‘Het is een experiment’, zegt curator Sjors Bindels over Lotgenoten. ‘We hebben 14 duizend werken in ons depot liggen, maar veel daarvan zijn nog nooit voor publiek getoond.’ Toen kwam het idee: ‘Waarom laten we de tentoonstelling niet door kans bepalen? Op deze manier krijgen alle kunstwerken evenveel kans om op de zaal te verschijnen.’

Zo gezegd, zo gedaan. Het museum ontwikkelde een digitale toevalsgenerator (‘met een druk op de knop kom je oog in oog te staan met een willekeurig gekozen kunstobject uit ons depot’) en organiseerde twee ‘loterijen’.

Enthousiaste kinderen

‘We nodigen groepen uit die we belangrijk vinden om aan ons museum te binden’, zegt Sanne Aben, medewerker educatie en publieksparticipatie. De volgende editie wordt verzorgd door jonge kunstenaars uit de regio. De leerlingen van basisschool Natuurlijk had Aben al langer op het oog. ‘We hebben dit jaar een samenwerking met de school. Bij dit project moest ik direct aan ze denken.’

De kinderen zijn enthousiast, ook na het loterijmoment: ze sjezen door de ruime zolder van het museum, op zoek naar bruikbare poppen en knutselspullen. De ruimte dient als één groot klaslokaal en de kinderen zijn verdeeld over verschillende tafels, in groepjes van twee of vier. ‘Wat was ook alweer het verhaaltje achter ons schilderij?’

Tygo (9) uit groep 5 en Isis uit groep 7 zijn nog nooit in een museum geweest. ‘Nog nooit in eentje waar schilderijen staan’, zegt Tygo. Hij is druk bezig met de maskers voor de poppen die ze gaan gebruiken, want ja, op ‘hun’ kunstwerk – de nonnen – hebben de figuren ook geen gezicht. Ondertussen wil hij nu weleens weten: ‘Wie heeft de tekening eigenlijk gemaakt?’

Een leerling staat op het punt de toevalsgenerator aan het werk te zetten. Beeld Sas Schilten

Twee tafels verderop tekenen Julie (9) en Sophie (10) uit groep 5 en 6 een pizza voor hún poppenspel. Het kunstwerk dat de toevalsgenerator de meisjes toewierp, een tekening van Marianne van der Heijden uit 1953, vinden ze allebei mooi. Maar, zegt Sophie: ‘We hebben wel een makkelijke gekregen, want we hadden direct een idee voor ons verhaaltje.’ Zelf zijn ze nog niet eerder in het Venlose museum geweest. Ze vinden het ‘wel vet’ dat ze onderdeel worden van Lotgenoten.

Geen verbanden

Van een houtsnede van Van der Burgt tot een haast vervaagde potloodschets van Van der Heijden: de zeven kunstwerken die uit de toevalsgenerator zijn gekomen, houden op het eerste gezicht geen verband met elkaar. Dat is juist het hele idee, legt Bindels uit. ‘Bij reguliere tentoonstellingen worden kunstwerken vaak in een specifiek thema geduwd’, zegt de curator. ‘Maar veel werken zijn autonoom ontstaan, dat kun je niet forceren.’

Bij Lotgenoten worden die verbanden dus ook niet opgezocht. ‘Daardoor worden bezoekers als het ware gedwongen om meer aandacht aan de kunst te besteden’, zegt Bindels. In het Venlose museum hopen ze dat bezoekers langer en beter gaan kijken. ‘Als je een zaal inkomt waar maar zeven werken hangen zonder extra informatie over de kunstenaars, vergt dat wel wat meer aandacht.’