In deze vrolijke queer-versie van The Wizard of Oz is iedereen op zoek naar zijn identiteit ★★★☆☆

The Ozard of Wiz van Maas theater en dans en Rose Stories Beeld Kamerich & Budwilowitz

Het gele pad naar de grote tovenaar hangt hoog in de lucht. Het is eigenlijk geen pad maar een rails, waaraan allemaal kledingstukken hangen die langzaam ronddraaien. In jeugdvoorstelling The Ozard of Wiz (9+) is alles net even anders dan je gewend bent van het origineel The Wizard of Oz.

Regisseur René Geerlings doet er alles aan om niet een zoet sprookje te hoeven vertellen. In plaats daarvan maakt hij een zeer dansbare queer-versie, waarin de zoektocht naar identiteit veel explicieter aan bod komt. Iedereen is op zoek naar het kledingstuk dat hem, haar of hen het beste past.

Wie het originele boek (of de musical) niet kent, zal moeite hebben de personages te herkennen. Ze worden nooit bij naam genoemd. Ook is er geen duidelijke plot in deze voorstelling van Maas theater en dans en Rose Stories. Hier geen Dorothy die door een tornado wordt meegenomen naar het magische land Oz en met de Vogelverschrikker, Leeuw en Tinnenman op zoek moet naar de Tovenaar. Maar dat hoeft niet problematisch te zijn, want de afzonderlijke scènes zijn sterk.

Ayrton Fraenk speelt een doodsbange leeuw, die door zijn vrienden wordt opgehitst. Zijn angsten worden genezen door een kus. Laurien Riha verzet zich (als Tinnenman?) tegen de rest van de cast die haar in een vrouwenrol probeert te drukken, met een jurkje, een huwelijksaanzoek en een baby. Uiteindelijk kiest ze, net als alle anderen, voor haar eigen pad.

De voorstelling wordt aangenaam verlevendigd met nieuwe, poppy liedjes van Reinier van Harten en op vogue geïnspireerde choreografieën van Guilliano Pinas. Zij maken dit een Wiz voor de 21ste eeuw, een sympathiek pleidooi voor het uitproberen van verschillende identiteiten.

The Ozard of Wiz Theater ★★★☆☆ Door Maas Theater en Dans en Rose Stories, regie René Geerlings, met o.a. Ayrton Fraenk, Romy Rockx en Reinier van Harten 17/12, Maas Theater, Rotterdam, tournee t/m 4 maart.