In deze unheimliche kamer moet iets ingrijpends zijn voorgevallen: is hier iemand gevlucht, in grote haast?

Foto van de installatie 'The Same Room' van Minne Kersten. Beeld Natascha Libbert

Midden in het Bonnefantenmuseum staat een rommelige slaapkamer, waarschijnlijk van een student: overal liggen gedragen sokken en opengeslagen boeken op de grond, het nachtkastje is bezaaid met aanstekers en gebruikte koffiebekers; er ligt één schoen bij de deur en één op het onopgemaakte bed.

Wacht. Zelfs de grootste sloddervos laat zijn schoen meestal niet óp zijn bed slingeren. Waar is de eigenaar van die schoenen gebleven?

De installatie The Same Room van Minne Kersten is klein maar vol spullen en rommeltjes, en nodigt uit tot kijken, heel goed kijken, spoorzoeken eigenlijk. Dat is nog niet zo makkelijk: de kleren in de open kast zijn ontdaan van hun labels, de boeken (veel detectives) zijn grotendeels wit geverfd. Veelzeggende details zijn onleesbaar geworden, als in een vage herinnering.

Verbleekte vakantiefoto’s

Er zijn maar een paar dingen die hinten naar wat hier is gebeurd, naar wie hier woonde, zoals de verbleekte vakantiefoto’s aan de muur. Op deze verstilde beelden zien we een jongen in het water springen, hij maakt een bommetje, verdwijnt onder het oppervlak. En natuurlijk zijn er de rimpelingen in de muurverf, de krakende, bobbelige vloer, de kromgetrokken boeken. Het duurt even voor het doordringt: de kamer heeft onder water gestaan.

Achter de schermen tijdens de making-of van ‘The Same Room’, bij instituut Deltares.

Dat is niet alleen een suggestie die Kersten wekt, ze heeft het daadwerkelijk gedáán, bij een instituut dat wateronderzoek doet om de maatschappij beter voor te bereiden op overstromingen. ‘Deze slaapkamer werd in een waterbassin geplaatst waar het drie dagen lang het decor vormde voor golfsimulaties’, zo valt te lezen in een begeleidende tekst bij de expositie. ‘Kersten verwerkte het gefilmde resultaat tot een video, die hier bewust niet wordt getoond.’ Geheimzinnig – misschien wil Kersten onze toch al geprikkelde verbeelding niet overvoeden.

Opengereten matras

Mooi aan The Same Room is dat het bij iedere kijker verschillende fantasieën zal oproepen over wat er aan deze scène is voorafgegaan. Het doet daarin denken aan het werk van de Canadese fotograaf Jeff Wall, wiens foto’s vaak op stills uit een speelfilm lijken.

In het bijzonder dringt de gelijkenis zich op met The Destroyed Room (1978), waarop het stoffelijk overschot van een kamer is te zien. De kamer lijkt ondersteboven gekeerd en binnenstebuiten getrokken: laden hangen open, damesschoenen en bergen kleren liggen rommelig op de grond. Het meest in het oog springt een opengereten matras in het midden, waarvan het schuim naar buiten puilt als de ingewanden van een geslacht dier. Het enige onaangetaste is een porseleinen beeldje van een frêle danseres, die de verwoesting lijkt te overzien.

'The Destroyed Room' (1978) van Jeff Wall. Beeld K2

In beide rooms, die van Wall en van Kersten, moet iets ingrijpends zijn voorgevallen. En in allebei de realistisch ogende, maar zorgvuldig geënsceneerde kamers wordt de kunstmatigheid van die ruimtes ook nadrukkelijk zichtbaar gemaakt. Bij Wall zie je links in beeld de muren van zijn studio en de balken die de ‘kamer’ stutten. Ook Kerstens kamer is zelfgebouwd, en hoewel die van binnen authentiek oogt, is van buiten het hele staketsel te zien. Zodra je de kamer weer verlaat, stap je het droombeeld uit.

Kunstenaar Minne Kersten Beeld Pauline Niks

Het werk van Kersten is het meer gelaagde van de twee. Het laat de kijker ook achter met meer vragen. Is hier iemand gevlucht, in grote haast? Voor een ecologische ramp? Is iemand weggegaan die het niet meer zo kon schelen, die eigenlijk níéts meer kon schelen? Nam hij een definitieve sprong, liepen de realiteiten dooreen en is toen alles wat bij zijn leven hoorde ook doorweekt geraakt?

In zijn beroemde gedicht Weggaan schreef Rutger Kopland: ‘Weggaan kun je beschrijven als/ een soort van blijven. Niemand/ wacht want je bent er nog./ Niemand neemt afscheid/ want je gaat niet weg.’

Wat er gebeurd is, weten we niet. Wat vaststaat: afscheid is hier niet genomen.