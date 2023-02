In deze strip gaat Quentin Tarantino in gesprek met zijn alter ego. En dat werkt ★★★★☆

Uit: Quentin over Tarantino. Beeld x

Binnen de popcultuur is de Franse striptekenaar Amazing Améziane – het pseudoniem van Améziane Hammouche – een begrip. De laatste twintig jaar publiceerde hij 21 albums, waaronder een biografie van bokser Muhammad Ali. Nu heeft hij het leven en werk van filmregisseur Quentin Tarantino (59) ter hand genomen. Die titel is zojuist vertaald in het Nederlands: Quentin over Tarantino.

De opzet is als volgt: Quentin wordt geïnterviewd door Tarantino, soms verschijnen onderwerp en host tegelijk in de afbeeldingen. Dat draagt een zeker risico in zich, want één Tarantino is natuurlijk al een neurotische kletsmajoor genoeg.

Prangende vragen van zijn alter ego

Nu krijgen we er twee, maar grappig genoeg werkt het wel. Vooral als de snoevende filmmaker wordt lastiggevallen met prangende vragen door zijn kritische alter ego – over het vele geweld in zijn films of de gebezigde straattaal, waarin nogal eens het discriminerende n-woord valt.

Daar had hij in het verleden regelmatig gesteggel over met zijn zwarte collega-regisseur Spike Lee, terwijl hij wel werd gesteund door zijn zwarte steracteur Samuel L. Jackson: ‘Zo praten gangsters nu eenmaal.’ Ook het #MeToo-verhaal van zijn oude Miramax-baas en producer Harvey Weinstein blijft niet onbesproken. Zomin als de bijna fatale crash van actrice Uma Thurman op de set van Kill Bill in 2003.

Maar de kern van deze getekende biografie van 240 pagina’s bestaat uit Tarantino’s filmgekte, zijn inspiratiebronnen en de verhalen over zijn eigen negen speelfilms, te beginnen met Reservoir Dogs (1992) tot aan Once Upon a Time in… Hollywood (2019).

Tegenwoordig heeft hij het steeds over TCU – als in: Tarantino’s Cinematic Universe, waarin alle thema’s en personages met elkaar verbonden zijn. Of hij dat nu van Marvel Comics heeft afgekeken, met die oneindige stroom superheldenfilms in het Marvel Cinematic Universe (MCU) wordt niet duidelijk – al claimt de regisseur dat een TCU van begin af aan de bedoeling was. En anders is het mooi gevonden, achteraf.

Alles uit de kast

Ondertussen noteert Amazing Améziane de talloze anekdotes in de strip in een amalgaam aan tekenstijlen. Hij haalt alles uit de kast, en grijpt daarbij duidelijk terug op de door hem zo geliefde Amerikaanse stripboeken uit de jaren zestig en zeventig (Frank Miller; Robert Crumb). Neorealisme, met geregeld een visuele kwinkslag, of een tekstballon in bubblegum-kleurtjes die bijna uit zijn voegen barst.

Het moet niet al te ernstig worden, dat zijn die Tarantino-films ook niet. Quentin over Tarantino doet regelmatig denken aan het werk van de Nederlandse striptekenaar Typex, die in 2018 Andy Warhol zo alomvattend portretteerde.

In beide boeken valt het grafische werk mooi samen met het onderwerp: popart pur sang. In die zin vormt deze strip dan weer een aardige aanvulling bij het ook onlangs verschenen Cinema Speculation, waarin Tarantino zijn lievelingsfilms uitputtend duidt.

Voor Nederlandse lezers is er slechts één kleine teleurstelling. Wij hadden wel wat meer willen weten over de drie maanden waarin de toen nog onbekende Tarantino eind 1992 door Amsterdam zwierf om zijn scenario voor Pulp Fiction in tien schriftjes in elkaar te zetten, een bezoek waaruit heel wat lokale urban legends zijn ontstaan. Dat wordt hier maar heel summier aangestipt. Wellicht kan Typex die episode dan nog eens doen.

Amazing Améziane: Quentin over Tarantino. Uit het Frans vertaald door Arend Jan van Oudheusden en Margreet van Muijlwijk. Sherpa; 240 pagina’s; € 34,95.