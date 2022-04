In deze realistische maar stiekem toch abstracte DDR-kunst voelen de menselijke details als een stil verzet

Wolfram Ebersbach, Hausfassade, 1974, olieverf op hardboard. Beeld Museum der Bildenden Kunste Leipzig

Het is altijd vreemd om met iets geconfronteerd te worden dat je kent van tv, maar nooit zelf hebt gezien. Ik heb destijds weinig beelden gezien van de DDR in de Koude Oorlog, maar wel heb ik een beeld van die tijd, samengesteld uit alles wat ik daarna heb geleerd en gezien. En het zal vast schelen dat ik de val van de Muur zag op televisie. Ik was 16 en de joelende menigte – en David Hasselhoff – maakte grote indruk.

Er is zoiets als typische DDR-architectuur, Plattenbau genaamd, waarmee flats worden bedoeld die in vlakken zijn uit te tekenen, als een raster. In ruimere zin betekent het bouw met voorgefabriceerde betonnen platen, en dat komt natuurlijk ook in het Westen voor. Maar de Oost-Duitse Plattenbau heeft iets karakteristieks. Onlangs werd ik er tijdens mijn eerste bezoek aan Leipzig op gewezen, en ik was meteen verkocht. Het ritme in het schijnbaar saaie evenwicht van balkons en ramen is onweerstaanbaar. Het eerste gebouw dat ik zag was bovendien voorzien van een speels soort mozaïekvlakken, afwisselend verspreid over de muren van eigeel beton. Met van die kringelige neonletters op de gevel van de winkel eronder – in een film over de DDR tijd zou dit het eerste shot kunnen zijn.

Beeldend kunstenaars moesten in de tijd voor de Muur viel laveren tussen de regels die ze kregen opgelegd. Die waren strikt – abstracte kunst mocht niet, sociaal-realistische wel – maar in praktijk kon er behoorlijk mee gesjoemeld worden. Wat wel en niet werd toegestaan, hing vaak af van de band met de kunstacademiedocent of opdrachtgever. Als je uit genade viel, kon je alsnog uit de kunstacademie of -vereniging gezet worden.

Dit schilderij van Wolfram Ebersbach (hij leeft en werkt nog) is zo’n mooi voorbeeld van realistische maar stiekem toch abstracte kunst. Een Schoonhoven, dacht ik even. Met van die mooie vakjes in reliëf, waardoor vanuit elke hoek gezien de schaduw en dus de vorm verschilt. Het bleek een flat. Met precies zulke schaduwen als je ziet wanneer je in het Stedelijk Museum voor die ene Schoonhoven staat, met 48 van die rechthoekige vlakjes. Maar het is een woningcomplex. Of dit strikt Plattenbau is durf ik niet te zeggen, want er zit reliëf in de balkons, ze lijken zelfs schuin uit het gebouw te steken. Maar het is wel heel erg een raster. Vandaar de associatie met Schoonhoven; alsof de kunst van Oost en West toch, ergens, een band had.

De 28 hele vakjes (en veertien halve) die hier te zien zijn, zijn de woonplekken van de onzichtbaren achter de Muur, geschilderd toen ik aan deze zijde ervan 1 jaar oud was. Elk vierkant een holletje, als de raten in een bijenkorf, waarachter geleefd wordt. Dat zie je dichterbij. Elk vierkant – balkon dus – verschilt. In het hele schilderij is er slechts één waar helemaal niks gebeurt en de ramen wit zijn, en die dus het meeste op de diepe hokjes lijkt die Jan Schoonhoven ’s avonds na zijn werk bij de PTT met papier-maché in elkaar knutselde.

Jan Schoonhoven, R 62-16, 1962. Beeld Stedelijk Museum Amsterdam

De mensen in het werk zijn vreselijk goed verborgen, maar er staan in totaal acht op – zelfs eentje die binnen staat en door de open deur naar ons kijkt. Het menselijke onthult zich pas van dichtbij, een symbool voor een samenleving die de individuele mens niet centraal stelde. En voor de kijker een prettige rommeligheid. Met zelfs een loshangende zonwering, die voelt, als je ‘m eenmaal ziet, als een stil verzet.

