In deze dimensie van Frankrijk schijnt de zon, bloeit de lavendel en worden de wijnflessen ontkurkt

Nu definitief vast is komen te staan dat Schiphol een hellhole is, voor koffersjouwers én reizigers, is het tijd om voor vakanties weer gewoon in de auto of de trein te stappen naar het goede oude Frankrijk, net zoals vroeger. Voor de voorpret is Leven in Frankrijk beschikbaar, de oudste landenglossy.

Het blad bestaat 25 jaar. Leven in Frankrijk richt zich niet op de rugzagtoerist, en evenmin op de kampeerder die met een minimaal budget de tent opzet à la ferme. De doelgroep heeft wat te verteren, en heeft al dan niet vage plannen om in het land een onderkomen te betrekken.

Veel van de door makelaars aangeboden huizen zijn aan de prijzige kant, maar van het voormalige dorpscafé met ‘privé dakterras en put’ in Puylagarde bijvoorbeeld is de vraagprijs slechts 59 duizend euro. In de Auvergne staat voor slechts 60 duizend euro een opknappertje van 110 vierkante meter te koop dat op een oude stal lijkt. Verleidelijk, toch wel.

Leven in Frankrijk gaat vooral over leven als God in Frankrijk, met alle aanpalende clichés. Maatschappelijke kwesties komen in de special over Zuid-Frankrijk niet aan bod. Alleen in een column van Frank Renout, correspondent in Frankrijk voor het NOS Journaal en het AD, wordt geen vakantie gevierd. Renout schrijft over zijn werk in de aanloop naar de recente verkiezingen. Dáár zijn de croissants: ‘Een bakker vertelde over de gestegen boterprijs en de gevolgen voor zijn croissantverkoop.’

In deze dimensie van Frankrijk schijnt de zon, bloeit de lavendel, worden de smaakpapillen geprikkeld en flessen wijn ontkurkt én becommentarieerd. Alleen stokbroden en alpinopetten ontbreken. Hoofdredacteur Cathelijne van Vliet doet enthousiast mee. In haar voorwoord geeft ze duidelijk richting aan het nummer: ‘Strohoeden, oude pleinen en terrassen: verplichte kost in een special over Zuid-Frankrijk.’

Twee verhalen springen eruit in dit kleurrijke feelgoodfestijn. Eugenie Goldschmeding schreef een stuk over de ‘stemmen van een nieuwe generatie’, Franstalige artiesten als Stromae, Christine and the Queens, Orelsan en de nieuwe koningin, Aya Nakamura.

Renate van der Bas interviewde een boerenzoon die naar de Vendée trok om een bedrijf met melkkoeien op te zetten. Hij kreeg een beroerte en verkoopt sindsdien op markten Noord-Hollandse kaas. Op de markt blijkt het goede leven pittig gevierd te worden, met wijn. ‘Ik ken een olijvenverkoper die er gemakkelijk twee flessen doordraait op een ochtend achter de kraam. Oh la la.’