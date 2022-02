In deze concertante uitvoering van Strauss’ opera Salome is de hele cast van hoog niveau ★★★★☆

Jennifer Holloway als Salome in de opera van Richard Strauss door De Nationale Opera, onder leiding van dirigent Cornelius Meister. Beeld Milagro Elstak

De Nationale Opera moest een voor januari gepande nieuwe productie, Le lacrime di Eros, uitgestellen naar een later moment. Een volledige reprise van Salome uit 2017 zat er ook niet in, maar drie concertante uitvoeringen wel.

Wat hadden de bezielde zangers het verdiend om op te treden in de minimalistische en doeltreffende productie van Ivo van Hove. Gelukkig hebben de verpletterende muziek van Richard Strauss en het libretto, naar het toneelstuk vol zinnenprikkelende beeldspraak van Oscar Wilde, geen decor of kostuums nodig om het publiek na afloop uitgewrongen achter te laten.

In deze niet-geënsceneerde versie delen de musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest het podium met de zangers. Met recht, al had de geniale herrie van Strauss vermoedelijk beter gemengd geklonken vanuit de orkestbak.

Want hoe goed passen de vrijmoedige strijkers met het stalen randje en de parmantige koperblazers bij dit bloederige drama over Salome, de bijbelse prinses die van haar stiefvader Herodes het hoofd van Jochanaan (de profeet Johannes de Doper) eist als beloning voor een erotische dans.

Strauss schreef ooit tien geboden voor jonge dirigenten, waarvan nummer drie luidt: ‘Dirigeer Salome en Elektra alsof ze van Mendelssohn zijn: feeërieke muziek.’ Aangezien hij deze twee opera’s schreef voor een gigantisch orkest is dit een raadselachtig advies.

Feeënvleugels zouden subiet verschrompelen in de orkaankracht die wordt ontketend door dirigent Cornelius Meister. De knallende akkoorden zijn oorverdovend, de schrapende lage noten wrikken steeds de mond van de afgrond open. Zelfs in de warmbloedige lyrische passages blijft het woelig. Af en toe dreigt Meister de zangers te overstemmen, maar opwindend is het zonder meer, en deze cast kan het goed aan.

Zodra de zwoele houtblazers de beginscène inleiden, schalt de rijke tenorstem van Gerard Schneider door de zaal. Hij speelt een paleiswacht die zelfmoord pleegt als Salome hem achteloos afwijst. Het wordt al snel duidelijk dat de hele bezetting van hetzelfde hoge niveau is.

De donderpreken van Jochanaan vloeien uit de sonore keel van Brian Mulligan. Hij heeft het gemunt op Salome’s moeder Herodias. In deze rol fladdert mezzosopraan Doris Soffel als een roofvogel rond. Met haar snijdende stem bespot ze haar neurotische echtgenoot Herodes, explosief en magnifiek vertolkt door de tenor Thomas Blondelle.

De Amerikaanse sopraan Jennifer Holloway speelt Salome als een bevoorrechte maar onschuldige tiener. Holloway heeft een aantrekkelijke, gelijkmatige stem. Ze intoneert soms te hoog, wat niet misstaat in dit hysterische stuk. In de gruwzame slotmonoloog, als Salome het afgehakte hoofd van Johannes gretig kust, onthult ze een kwetsbaar meisje dat weerloos is tegenover haar eigen verlangens.