In de zang- en dansnummers komt de nieuwe versie van musical ‘Grease’ tot leven ★★★☆☆

Het wonderlijke succesverhaal van Grease begon in 1972, toen in New York een theatermusical in première ging waarin het Amerika van de late jaren vijftig werd geparodieerd. Op de middelbare school Rydell High zijn stoere bink Danny Zuko en braaf tutje Sandy Dumbrowski verliefd, maar door de groepsdruk van hun vrienden worden ze uit elkaars buurt gehouden. Grease gaat over de botsing van de brave jarenvijftigmoraal met de hitsigheid van de rock-’n-rollgeneratie, over losbandige jongeren op zoek naar hun identiteit en authenticiteit.

De filmversie uit 1978, met John Travolta en de vorig jaar overleden Olivia Newton-John, maakte van Grease een wereldwijd fenomeen. Iedereen viel voor de jongens met hun vetkuiven en leren jackies, de meiden in hun bubbelgumroze jasjes, gierende hormonen, cola, milkshakes, popcorn en de drive-inbioscoop. De ironische laag was altijd al aanwezig in Grease; in de film werden er opzettelijk net iets te oude acteurs gecast om de middelbare scholieren te spelen.

Het zijn vooral de liedjes van het duo Jim Jacobs en Warren Casey die het succes tijdloos maken. Hits als Summer Nights en You’re the One That I Want sloegen toen aan, en doen dat nu nog steeds. In de nieuwe Nederlandse productie die maandagavond in première ging werd weer duidelijk hoe vol Grease zit met pakkende liedjes, die door een achtkoppige band ook nog heel aardig werden uitgevoerd.

Nauwelijks drama

Wel valt op hoe mager en suffig het verhaal is. De plotlijn bevat maar nauwelijks drama of conflict. Waar de botsing tussen de verschillende gangs in de film nog stevig is aangezet, zijn in de nieuwe theaterversie de tegenstellingen tussen Danny en Sandy kleiner geworden: hij minder stoer, zij minder tuttig. De mannen van de T-Birds en de vrouwen van de Pink Ladies delen hier vooral onschuldige plaagstootjes aan elkaar uit. Heel spannend wordt het niet.

Ook de vraag of Danny en Sandy samen zullen eindigen wordt al snel beantwoord, ondanks kleine obstakels onderweg. Wat overblijft zijn dan spelscènes met karikaturale typetjes en mild-brutale grappen over seks. De enige die echt grappig is, is Marjolijn Touw als Miss Lynch, het strenge schoolhoofd.

De spelscènes werken vooral als rustpunten die je doen verlangen naar een nieuw liedje. Want dan komt deze productie tot leven, in de groepsnummers, met een energieke groep dansers en een reeks creatieve danspassen van choreograaf Daan Wijnands. In het nummer rond de opgepimpte auto in de garage, Greased Lightnin’, zoeven de dansers door de ruimte. In Hoofd in de wolken, de Nederlandse vertaling van Beauty School Dropout, wordt er met talloze spiegels een mooi dromerig ballet gevormd.

De casting is over de hele breedte goed verzorgd. De twee hoofdrolspelers werden eerder dit jaar geselecteerd via de AvroTros-talentenjacht Op zoek naar... en zij lossen de verwachtingen in. Danique Graanoogst is een overtuigende Sandy, en Tristan van der Lingen koppelt als Danny de juiste uitstraling aan een goede zangstem. Het duo heeft daarbij een leuke chemie, die zichtbaar wordt in de scène in de drive-inbioscoop, waarin we de acteurs op de rug in de auto zien zitten en hun gezichten in close-up op het bioscoopscherm worden geprojecteerd.

De bijrollen zijn goed bezet: Esmée Dekker zet een stevige Betty Rizzo neer, de aanvoerder van de Pink Ladies die ongewild zwanger raakt van de onbehouwen T-Bird Kenickie, met bravoure gespeeld door Jonathan Vroege. William Spaaij loopt daar soepel tussendoor als Vince Fontaine, de radio-dj die het hele verhaal aan elkaar praat en zingt.

Subtiele wijzigingen

In de regie van Servé Hermans is het verhaal op vertrouwde wijze in de fifties gesitueerd. Dus de jongeren bespreken hoe lekker het is om sigaretten te roken, op het grote schoolfeest is de regel dat jongens alleen met meisjes mogen dansen. Wel is er een aantal subtiele moderne wijzigingen: in de garage dansen er ook vrouwelijke automonteurs mee met de mannen, en bij het lied van de cheerleaders doen er ook jongens mee. Dat we dankzij Danique Graanoogst dit keer geen blonde maar een donkere Sandy zien, is ook een moderne twist die prima werkt.

Anno 2023 laat Grease zich bekijken als een nostalgisch tijdsbeeld, waarin de makers gelukkig hebben begrepen dat je het verhaal met een vette knipoog moet brengen. De lol zit hem in het goed uitvoeren van de kleurrijke zang- en dansnummers. Dat is gelukt.

Grease Musical ★★★☆☆ Door Albert Verlinde Producties en Senf Theaterpartners. Tekst en muziek Jim Jacobs en Warren Casey. Regie Servé Hermans. Vertaling Allard Blom. 3/4, DeLaMar Theater, Amsterdam. Tournee t/m 29/10.

