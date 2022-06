In de young readers edition blijft er van Obama’s verhaal weinig over

De populariteit van hashtags als #BookTok en #Instabook bewijst dat jongeren echt wel willen lezen. Charlotte Remarque (24) bespreekt wat er speelt.

Meestal wijd ik deze rubriek aan de boeken die jongeren, tegen alle verwachtingen in, uit zichzelf lezen. Deze keer heb ik iets gelezen waarvan we blijkbaar vinden dat het ‘voor jongeren’ is.

In Dromen van mijn vader – Het verhaal van mijn familie (1995) beschreef Barack Obama zijn jeugd in Indonesië en Hawaii, zijn jonge jaren als idealist in Chicago en het verhaal van zijn mysterieuze Keniaanse vader. Dit jaar is een ‘young readers edition’ verschenen van het boek, dat nu de ondertitel Een verhaal over ras en afkomst heeft. Wat betekent dat, een tekst aanpassen voor jongvolwassenen?

Het voorwoord van de editie uit 2007 is vervangen en daarbij ontdaan van moeilijke thema’s als 11 september, Al Qaida, Bush en Faulkner. Er blijft een vaag en universeel verhaal over. Obama begint zijn hoofdstukken in de oorspronkelijke tekst steeds in medias res, met een meeslepende scène. Maar voor de young adults zijn de hoofdstukken binnenstebuiten gekeerd. De filmische beginscènes, waarin de stem van Obama (een goede schrijver, vlot en beeldend) nog het beste te horen is, zijn verplaatst of soms helemaal weggelaten.

Alsof een jongere, zijn aandachtsspanne gedecimeerd door TikTok, verwend door de samenvattingen op Scholieren.com, bij zo’n anekdote anders zou denken: leuk verhaal, maar waar gaat het eigenlijk over? Zinnen zijn verminkend ingekort. Neem deze sleutelzin: ‘Ten tijde van zijn dood was mijn vader vooral een mythe voor me, zowel groter als kleiner dan een mens.’ In de nieuwe versie: ‘Ik heb mijn vader amper gekend.’

Sommige veranderingen zijn te begrijpen. Zwart wordt nu met een hoofdletter geschreven. Iemand bezit in de oude tekst ‘de goede manieren en soepele elegantie van zijn volk’ en de laatste drie woorden zijn in de nieuwe versie weggelaten. Maar waarom ook zijn ‘zeldzaam regelmatig gebit’ en ‘onverstoorbaar temperament’ moesten verdwijnen? Ook begrijpelijk: Soekarno en Dave Brubeck krijgen een extra zinnetje uitleg. Maar talloze dingen zijn niet uitgelegd maar gemakshalve verwijderd: marxisten die elkaar voor stalinistisch varken uitmaken, overspel, het begrip ‘ketter’, de Holocaust, Reagan, heroïne, Johnny Carson.

Waarom zouden nieuwsgierige jongvolwassenen iets dat ze niet herkennen niet kunnen opzoeken? Waarom nemen we aan dat jonge lezers aan het handje genomen moeten worden? Deze toch al vrij toegankelijke tekst had niet gekortwiekt hoeven worden, en ontdaan van alles dat je naar een andere tijd transporteert.

En straks, als de boomers met meningen erachter komen dat er zulke ‘young readers editions’ bestaan, drie keer raden wie er dan de schuld krijgen? De jongeren zélf, die te lui, kleinzerig en slordig opgeleid zouden zijn om echte boeken te lezen.