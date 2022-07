In de wonderlijke synthesizers van Caterina Barbieri klinken eeuwen aan muziekcultuur ★★★★☆

Caterina Barbieri: Spirit Exit

De Italiaanse Caterina Barbieri volgde in Bologna een klassieke-muziekopleiding en dat is te horen aan haar muziek. Barbieri zet een batterij aan analoge, modulaire synthesizers in voor breed uitgebouwde muziekwerken, waarin eeuwen aan componeerkracht te horen is.

De synths in de openingstrack At Your Gamut bliepen nog in keurige arpeggio’s, zoals het beste werk van de pionierende voorgangers Tangerine Dream en Klaus Schulze. Maar daarna trekt Barbieri de apparaten naar zichzelf toe, en vooral diep de geschiedenis in. In Transfixed bijvoorbeeld laat zij haar eigen, engelachtige stem opstijgen naast dramatische klavecimbels en een donkere, metalige grondtoon. En ook in het verbijsterend mooie Canticle of Cryo zingt een woordloze, vervormde stem naast hypnotiserende synths, die zich hier bijna fysiek manifesteren, zo peilloos diep en somber resonerend is haar geluid.

In de track Broken Melody voegt Barbieri een paar basale gitaarnoten toe aan haar toch al zo zuinig gedoseerde klankenpalet. En al komt halverwege een venijnig zagende synth opzetten, het nummer klinkt in opbouw en muzikale structuur haast als een renaissancelied van de door haar bewonderde componist John Dowland. De sfeer is bevreemdend en soms wat desolaat, hetgeen niet verwonderlijk is want Barbieri schreef het werk voor haar album Spirit Exit in de eerste, zeer angstaanjagende Italiaanse lockdown van 2020. Het leverde toch een magistraal elektronisch kunstwerk op, dat ook dienst kan doen als kroniek van een rampzalige tijd, waarnaar je bij alle herboren hectiek van de huidige soms toch ook een heel klein beetje kunt terugverlangen.

Caterina Barbieri Spirit Exit Dance ★★★★☆ Light-Years