In de VS worden langzaamaan alle letters opgevreten, net als in onze Kinderboekenweek van 1973

In de Verenigde Staten worden steeds meer boeken verboden voor kinderen, las ik in de krant. En dan gaat het niet om Mein Kampf of Fifty Shades of Grey, nee, het betreft onschuldige klassiekers als The Lord of the Rings, The Catcher in the Rye en To Kill a Mockingbird. De redenen voor deze censuur komen in kort bestek hierop neer: Amerikanen begrijpen niet dat kinderen zelf ook kunnen nadenken en boeken in hun tijdgeest plaatsen.

Intussen is het wél Kinderboekenweek. Ik stuitte op het kinderboekenweekgeschenk van een halve eeuw geleden (1973). Arthur en de lettervreter door tekenaar Paul Hulshof en schrijver Henk van Kerkwijk (lees ook zijn razend spannende jeugdroman Schakelfout.)

Arthur en de lettervreter is een stripboek. Best een gedurfd boekenweekgeschenk, in tijden dat stripboeken nog geen ‘graphic novels’ heetten, maar golden als wat laag-bij-de-gronds vertier, net zoiets als games nu: de kindergeest zou er lui van worden.

Dat dat laatste niet waar is, daarvan kan ik getuigen: veel van die plaatjes zijn me vijftig jaar tot in detail bijgebleven. Het omslag alleen al, een trompe l’oeil waarop de lettervreter in kwestie zijn slurf uit een schilderijlijst steekt en de letters van de titel aanvreet. En het frontispice, waarop de hoofdpersonen overspoeld worden door een zee van letters.

Daar worden we meteen het verhaal in getrokken: ‘Al jaren vechten uitgevers en drukkers tegen de massa’s fout gebruikte en overbodige letters. Met vuur en met chemische afwasmiddelen wordt het groeiende gevaar bestreden. Desondanks komen er steeds meer letters. Ze zijn niet te verdelgen of op te bergen. Ze breken door...’

Er komt redding, natuurlijk, belichaamd door uitvinder David Musket, een ‘nerd’ avant la lettre met slordig haar en een bril. Hij komt aanzetten met een lettervreter, een Ganesha-achtig wezen met bolle oren, slaapkamerogen, nogal menselijke billen en een lange slurf, aan het eind voorzien van een wulpse Mick Jagger-mond. (Hoe Musket aan die lettervreter is gekomen, wordt in het midden gehouden. Het deed er niet toe, en doet er nog steeds niet toe.)

De plaatjes zijn prachtig. Een beetje psychedelisch, vol details en beeldgrappen, très jaren zeventig, iedereen met lang haar, veel baarden, en spijkerbroeken met soulpijpen. Wat sfeer betreft doet een en ander denken aan een kruising tussen Robert Crumb en Winsor McCay (Little Nemo).

De lettervreter ontsnapt, trekt de stad in en maakt kennis met Arthur, een schooljongen van een jaar of 12. Ze sluiten vriendschap. Leuk en gezellig, totdat de lettervreter opeens een heleboel kindertjes krijgt, die allemaal natuurlijk óók moeten eten. En dan verdwijnen alras alle letters uit de hele stad, inclusief het naambordje ‘Amsterdam’.

Zou het boek nu nog door de beugel kunnen? Het onderwerp is onschuldig genoeg. Maar: op Arthurs school hangen in de lerarenkamer plaatjes van blote vrouwen. Er wordt gerookt in de strip. Arthurs moeder heeft geen baan, maar staat in een minirok te stofzuigen.

Alle belangrijke personages zijn mannen. Arthurs vriendinnetje Angelique draagt een jurkje dat zó kort is dat je haar onderbroek kunt zien. Er komt niet één zwart/donker/bruin personage in de strip voor. Goed, in 1973 was de grote toestroom vanuit Suriname nog niet op gang gekomen (dat gebeurde pas na de onafhankelijkheid, in 1975), maar Amsterdam was toch van oudsher al een relatief diverse stad.

Anderzijds: de lettervreter zelf is nadrukkelijk non-binair en plant zich voort zonder partner. Dat is dan wel weer heel modern.

Ik liet het boekje aan mijn zoon zien. ‘Kijk eens hoe leuk! Uit mijn jeugd!’ Hij bladerde even, fronsend. En sprak: ‘Ik snap er niets van.’