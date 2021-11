In de voorstelling Slachtvisite kijkt het publiek mee met slagerswerk

Slachtvisite van Peergroup. Beeld Reyer Boxex

Midden op de slachtbank ligt een half varken – oren en snuit er nog aan, de achterpoot bungelend aan het lijf. De dienstdoende slager probeert de poot eraf te snijden, dat lukt niet. Er moet een grote zaag aan te pas komen voordat de klus is geklaard, alsof het varken in de dood nog tegenstribbelt.

Het is ongewild de meest dramatische scène in de voorstelling Slachtvisite van Peergroup, de theatergroep die in het noorden van het land locatietheater maakt over maatschappelijke onderwerpen. In Slachtvisite wordt de voedselketen doorgelicht: vroeger, nu, en in de toekomst. Met het varken als centraal personage, en de vraag ‘welke weg heeft het stukje vlees op jouw bord afgelegd?’ als uitgangspunt.

Aan de voorstelling werken behalve een actrice, muzikanten, en animatiekunstenaars ook tien ambachtelijke Friese slagers mee. Terwijl het publiek in de wit betegelde hal van een oude melkfabriek in Burgum – nu culturele broedplaats – ogen en oren tekortkomt om de voorstelling te volgen, gaan per keer twee slagers aan de slag met het uitbenen van het varken. Gisteren leefde het dier nog, vandaag wordt er ham, gehakt en een enorme rollade van gemaakt.

Voorafgaand aan de voorstelling serveert Peergroup een vijfgangenmenu waarin het varken ook de hoofdrol speelt: venkelworst, gekruide buik, bouillon van geroosterde botten (er is ook een vegamenu). Op uitnodiging van V zitten aan tafel Caroline de Groot, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren in Leeuwarden, en Edwin Spa, een boer die in Uithuizermeeden varkens en kippen houdt en ook een eigen slagerij heeft.

De Groot heeft zich kort na de oprichting in 2002 aangesloten bij de Partij voor de Dieren, uit weerzin tegen de bio-industrie. Spa is varkens gaan houden op een totaal andere manier dan gangbaar is: zijn 100 tot 150 bonte bentheimers wroeten in de modder en zijn continu buiten. De Groot eet geen vlees, Spa produceert het.

Voordat de voorstelling begint, moet er iets worden gladgestreken: Spa vindt de PvdD een vervelend clubje, want toen hij laatst met zijn vlees op de markt in Groningen stond, hebben ze hem voor moordenaar uitgemaakt. De Groot zegt dat dat niet zou moeten, zo is haar partij niet, maar dat ze ook niet altijd weet wat de vrijwilligers al dan niet roepen.

Bedenker en regisseur Dirk Bruinsma ontleende de naam Slachtvisite aan de goede oude tijd waarin slagers in de slachtmaand november van boerderij naar boerderij trokken om varkens te slachten. Op de muren van de betegelde hal worden beelden van actrice Gonca Karasu geprojecteerd. Zij is onze gids vanavond, die in bezwerende teksten (script: Rik van den Bos) vertelt over onze voedselindustrie, de eerste wilde varkens, hoe de mens carnivoor is geworden, en het dier een product. Haar relaas begint met een rondgang door een moderne varkensstal waarin het varken vanaf de geboorte tot aan de laatste rit naar het slachthuis wordt beschreven – inclusief een geluidsdecor dat door merg en been gaat.

Wat volgt is een inventieve montage van teksten, liedjes, animaties en videobeelden over in wat voor producten delen van het varken zoal terechtkomen (kauwgom, zeep, biodiesel), hoe multinationals als Unilever bepalen wat en hoe slecht wij tegenwoordig eten, en over de vergassing van varkens in slachthuizen. Nergens is de voorstelling belerend; op informatieve en fantasievolle wijze wordt aangetoond dat een wereldwijde voedselrevolutie hard nodig is.

‘Toen ik recht in die varkenskop keek en die oren zag, kreeg ik het even te kwaad, en schoot ik vol’, zegt Caroline de Groot na afloop. De aanblik van het echte dier greep haar aan. ‘Maar toen het varken een opeenstapeling van vlees werd, kon ik er abstracter naar kijken. Deze voorstelling wil het publiek bewust maken van waar ons eten vandaan komt, en hoe dat in de toekomst beter kan. Ik vind dat erg goed gelukt.’ Edwin Spa had moeite met de beschrijving van de leefsituatie in de varkenstallen. ‘Een beetje te negatief voor de boeren, er zijn genoeg boeren die goed voor hun dieren zorgen.’

De Groot: ‘Wat mij betreft mocht het harder. Ik miste bijvoorbeeld dat er nog steeds zwakke biggetjes in die stallen worden doodgeslagen en de staartjes massaal onverdoofd worden gecoupeerd, hoewel dit al dertig jaar verboden is.’

Beiden zijn het erover eens dat Slachtvisite de vinger op de zere plek legt. Dat wij in Nederland bijvoorbeeld maar 8 procent van ons besteedbaar inkomen aan voedsel besteden (het laagste in Europa) wordt als schokkend ervaren. Spa: ‘Wij zijn opgegroeid met de slogan woensdag-gehaktdag, maar waarom? We moeten veel minder vlees gaan eten, maar wel beter vlees. Ja, mijn vlees is stukken duurder dan dat in de supermarkt, maar ik ben tenminste goed voor mijn dieren. Ken je het gezegde: een kat kijkt op je neer, een hond kijkt naar je op, een varken kijkt je aan? Daar denk ik altijd aan, als ik mijn varkens zie’.

De Groot: ‘De voorstelling schetst ook een toekomstvisie, dat vond ik sterk. Persoonlijk denk dat ook kweekvlees daarin een rol van betekenis gaat spelen. En heel goed dat juist in Friesland wordt gespeeld, te midden van de boeren. Bewustwording, daar gaat het om.’

Spa wil ten slotte nog wel even kwijt dat hij het opbinden van de rollade in de voorstelling het mooist vond. Vaktechnisch gesproken dan.

Slachtvisite door Peergroup is nog te zien t/m 28/11 in Burgum.