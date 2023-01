‘In de voetsporen van de jaren 60’ wordt gedragen door Philip Freriks

Met een welgebekt, schatergraag groepje semi- en omnibekende Nederlanders en een greep uit het beeldarchief voor fragmenten uit een tijdperk kan een omroep goedkope uurtjes zendtijd vullen. Jaren zeventig? Stukje Dancing Queen van Abba, Charlie’s Angels, Saroma-pudding. Jaren tachtig? Thriller van Michael Jackson, Nederland Europees kampioen voetbal, Punica. Laat maar twinkelen, de oogjes van de studiogasten. Maar: dat een titel met de naam van een decennium altíjd routinematig formulewerk verraadt, logenstraft In de voetsporen van de jaren 60.

De Utrechtse actievoerder John Panders in ‘In de voetsporen van de jaren 60'. Beeld Max

De documentaire reeks van omroep Max wordt gedragen door Philip Freriks. Hij is succesvol quizmaster, ooit presentator van het NOS Journaal, correspondent in Parijs en nu gelouterd chroniqueur van rumoerige jaren. In deel vier, zaterdagavond, ging het over de gefnuikte studentenopstand van mei 1968 en de echo’s in Nederland. Zoals in eerdere afleveringen kenmerkte ook deze zich door interessante vertellers, een cameraploeg die de studiococon voor de buitenlucht verruilde en die kundige, bevlogen Freriks.

Hij ging in Parijs, ook zijn domicilie in ’68, op stap met voormalig Volkskrant-correspondent Jacqueline Wesselius. Die zag als jonge student aan de Sorbonne in de week dat De Gaulles gezag wankelde de vonk van de opstand overspringen. Ze liep met Freriks op de Boulevard St. Michel langs een plataan en legde uit hoe studenten staven uit het rooster rond de boomstam gebruikten om kasseien los te wrikken, die ze naar de oproerpolitie gooiden.

Wesselius memoreerde hoe de studenten door de politie werden ingesloten, en omwonenden hun honger hielpen stillen door eten aan een touw te laten afdalen. Hoe na een week het oproer abrupt doofde toen de solidariteit tussen arbeider en student op de proef werd gesteld: in het pinksterweekend verkoos Parijs massaal per auto la campagne boven de revolutie. Mild ironisch en met een sprankje weemoed in de ogen haalde het tweetal herinneringen op.

In Nederland sprak Freriks met de Utrechtse actievoerder John Panders, geharnast rookbommenwerper tegen de Vietnamoorlog en strijder tegen de bouw van de betonnen kolos Hoog Catharijne in Utrecht. Het winkelcentrum tegenhouden was Panders en zijn medestanders dan niet gelukt, een nog ingrijpender verwoesting van de binnenstad wendden zij wél af. Een halt dat de gemeenteraad bezegelde dankzij inspanningen van Freriks’ moeder, PvdA-lid. Trots: ‘De motie-Freriks werd met 23 tegen 19 aangenomen.’ Panders en Freriks feliciteerden elkaar alsnog.

In Amsterdam verhaalde oprichter Wouter van Dieren van Milieudefensie over zijn geslaagde strijd tegen de sloop van de Jordaan, waar een soort Manhattan moest verrijzen ten bate van de vooruitgang. Ook de aanleg van de Markerwaard voor een tweede Schiphol werd mede dankzij Van Dieren gestopt. Niks zweverig love and peace, maar gevoel voor timing en een vooruitziende blik bepaalden zijn succes. De revolutie van ’68 mag zijn mislukt, verzet heeft wel degelijk vruchten afgeworpen. Vast inspiratie voor de actievoerders van Extinction Rebellion die zaterdag in Den Haag een autoweg blokkeerden.