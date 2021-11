In de Voetbalreisgids wordt getoerd langs standbeelden, voetbalcafés en geboortehuizen

Voor de Voetbalreisgids hield de redactie van magazine Santos even halt in Sittard, om precies te zijn in Schtad Zitterd. In dat café kwam in de jaren tachtig na elke thuiswedstrijd van Fortuna Sittard John Linford over de vloer. Om meerdere redenen werd hij Dirty Johnny genoemd. Linford was een keiharde voetballer, een klassieke Engelse spits die goed bier kon drinken en de neiging had om vrouwen te versieren, vooral getrouwde.

Stamgasten van Schtad Zitterd zullen hem verder herinneren als de man van de ‘Elephant Act’. Linford ‘wurmde dan, dansend op de bar, de binnenvoering van zijn twee broekzakken naar buiten en zijn leuter door zijn gulp. Look everybody, I’m an elephant. Dit wordt ook wel voetbalhumor genoemd.

Op de landelijke tocht langs de ‘mooiste voetbalplekken van Nederland’ is het mannen onder elkaar. Elf mannen ging het land in voor het blad/boek. De enige vrouw, Fardau Wagenaar van dagblad Tubantia, nam Almelo en Enschede voor haar rekening. Over de stad van Heracles, Almelo, schrijft ze, geloof het of geloof het niet: ‘Het Amaliaplein is the place to be, het is er oergezellig met veel kroegen en restaurants. Als de zon schijnt, waan je je op een Spaanse plaza, ergens aan de zuidkust.’ Brandpunt en BCA zijn de supporterscafés in dit aardse paradijsje. ‘Tip: zeg er niet dat je voor FC Twente bent’.

Wat wordt samengevat onder de noemer ‘voetbalcultuur’ – zeg maar alles wat met voetbal te maken heeft, maar volledig los staat van wedstrijden en resultaten – is in Nederland niet groot, maar de liefhebbers zijn fanatiek. Ze maken bladen (Santos, Staantribune, Tardelli) met een vaak nostalgische inslag en leven op bij triviale feitjes en smeuïge anekdotes uit de periferie van de sport.

In de Voetbalreisgids van Santos wordt getoerd langs standbeelden, voetbalcafés en geboortehuizen. De vormgeving is fraai, de fotografie goed gekozen. Er werd ook een kapper bezocht. Aad Assman is de Sparta-kapper, sinds 1962 al. Zijn zaak in Rotterdam hangt vol relikwieën van de club en Laurel en Hardy dragen er Sparta-shirts.

In Doetinchem wordt de enorme supporterskantine in stadion De Vijverberg aangeprezen, met een enorme bar (bier!) en ruimte voor 2.000 bezoekers. Op wedstrijddagen lijkt het er op een klassieke boerenkermis, naar het schijnt, met mannen met ontbloot bovenlijf. ‘In Doetinchem is het bier gezond, zijn de tieten rond’ zingen ze. Dat is niet netjes, maar goed om te weten.