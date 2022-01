In de virtuoze bestseller van Hervé Le Tellier kun je heerlijk verdwijnen

Anomalie, het met de Prix Goncourt bekroonde boek uit 2020 van Hervé Le Tellier (1957), staat op 2 in de lijst met Franse bestsellers aller tijden, met inmiddels meer dan een miljoen verkochte exemplaren. Nummer 1 is nog altijd L’Amant van Marguerite Duras die in 1986 de meest prestigieuze literaire prijs van Frankrijk won (1,63 miljoen). Anomalie, nu in het Nederlands vertaald, is een gevalletje van het juiste boek op het juiste moment: een virtuoze roman met een vleugje sciencefiction waarin je even heerlijk kunt verdwijnen.

Het begint als een thriller, met huurmoordenaar Blake. Daarna volgen nog acht andere personages, met ieder hun eigen verhaallijn, die allemaal in een Boeing 787 van Air France van Parijs naar New York zijn gevlogen op 10 maart 2021. Een van hen is schrijver en vertaler Victor Miesel (geïnspireerd op kunstenaar Edouard Levé), schepper van het boekje Anomalie, dat na zijn zelfmoord een cultstatus krijgt. Drie maanden later landt exact hetzelfde vliegtuig met exact dezelfde inzittenden nog een keer. Wie zijn deze mensen? Twee wiskundigen komen, samen met een team van experts, met een verklaring.

Hervé Le Tellier: Anomalie. Uit het Frans door Andreas Dijkzeul. Xander; € 21,99.