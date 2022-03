In de uitvoering van Cappella Amsterdam komt het subtiele stuk Le vin herbé volledig tot zijn recht ★★★★☆

De dood van Tristan in Le vin herbé. Beeld Bas de Brouwer

Ze vertellen dezelfde middeleeuwse legende, maar Richard Wagners extatische muziekdrama Tristan und Isolde en het peinzende oratorium Le vin herbé van de Zwitserse componist Frank Martin staan mijlenver uit elkaar, ook al hoor je in Martins muziek af en toe een flardje Wagner.

In Le vin herbé, gecomponeerd tussen 1938 en 1941, ontbreekt elke vorm van verrukking. Vanaf het moment dat een liefdesdrank de overspelige liefde tussen de ridder Tristan en zijn koningin Isolde aanwakkert, worden ze overmand door treurigheid en schuldgevoelens. Martins subtiele partituur, een wonderbaarlijke combinatie van atonale twaalftoonstechniek en traditionele tonaliteit, is een treurzang over hun liefde en hun dood.

In deze productie van het kamerkoor Cappella Amsterdam en Ulrike Quade Company komt dit gaandeweg overtuigende, ritualistische stuk volledig tot zijn recht, ondanks het feit dat de dirigent en de tenorsolist op het laatste moment wegens corona moesten worden vervangen. Onder leiding van Léo Warynski vertelt het koor het relaas woensdag in TivoliVredenburg meelevend, duidelijk in het Frans articulerend. Individuele koorleden blinken uit in de bijrollen, zoals die van de bedrogen koning of Tristans jaloerse echtgenote.

Hoofdrolspelers Carolyn Sampson en Tristan Blanchet hebben beiden tranen in hun stemmen. Hun dubbelgangers, sierlijke poppen van wolvilt, weerspiegelen hun leed met voorzichtige bewegingen, terwijl dansers van ICK Dans Amsterdam de ritmische nuances in de begeleidende piano en strijkers onderstrepen.

Als Tristan en Isolde rusten in hun graf, wordt het cumulatief effect van dit bijzondere werk duidelijk. Meeslepend kun je het niet noemen, wel louterend en, zoals in het slotkoor wordt gezongen, hopelijk troostgevend.