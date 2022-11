In de thriller ‘The Menu’ lijken de slachtoffers zich te onderwerpen aan hun meester ★★★★☆

The Menu

Het kost 1.250 dollar, maar dan heb je ook een geheel verzorgd avondje uit. Een boot neemt je mee naar een afgelegen eiland, waar in het exclusieve restaurant van chefkok Slowik (Ralph Fiennes) het ene na het andere culinaire wonder wordt geserveerd. Emulsie van oester, gefermenteerd zeewier geserveerd op een van het eiland geraapte rots – dat werk.

De schrijvers van de satirische thriller The Menu, Seth Reiss en Will Tracy, hebben ongetwijfeld veel lol gehad in het bedenken van gerechtjes voor de ultieme culisnob. Slowik is een kok die elk gerecht tot ‘concept’ bombardeert. Het eten in zijn restaurant is niet alleen geplukt uit eigen tuin, nee, het zegt ook iets over de tijd waarin we leven. Voorafgaand aan elke nieuwe gang legt hij zijn gasten uitgebreid uit wat ze moeten zien als ze naar hun bord kijken. Als kritiek op de welvaartskloof serveert hij bijvoorbeeld ‘brood zonder brood’.

Dat gaat er best in bij de ultrarijke gasten. Maar na de eerste gangen voelt het gezelschap nattigheid. Slowik gedraagt zich wel erg dominant en agressief. En hoe komt het dat hij zoveel over ze weet? Steeds ongemakkelijker schuiven de aanwezige bankiers, miljonairs en semiberoemdheden in hun stoelen.

The Menu begint als een geestig (en waarschijnlijk best accuraat) inkijkje in de elitaire wereld van toprestaurants en extreme foodies. Gaandeweg ontpopt de film zich tot het type horror waarbij de kijker kan aftellen: wie van de personages doet nog mee en waarom? De afgelegen setting van het restaurant had de gasten natuurlijk kunnen waarschuwen: als niemand kan ontsnappen, is het jachtseizoen geopend.

Regisseur Mark Mylod, een van de makers van de briljante televisieserie Succession, weet precies hoe hij snobs en rijkaards kan straffen zonder ze te reduceren tot volledige karikaturen. The Menu is vooral zo geslaagd omdat de slachtoffers zich lijken te onderwerpen aan hun meester: ze leggen hun lot in handen van Slowik alsof ze hun ondergang heimelijk terecht vinden. De enige die zich echt verzet is Margot (Anya Taylor-Joy). Haar aanwezigheid in het restaurant is dan ook een vergissing, een speling van het lot die voor disbalans zorgt in een uitgekiend smakenpalet.

Het zeer vermakelijke The Menu blijft tot het eind verrassend, al is de tweede helft van de film minder scherp – en vooral een stuk rommeliger – dan de eerste. Het is ook lastig om alle borden in de lucht te houden, zeker als ze zo beloftevol worden opgediend.

Thriller/komedie

★★★★☆

Regie Mark Mylod.

Met Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, John Leguizamo.

107 min., in 93 zalen.