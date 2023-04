In de tentoonstelling (､ﾝ､) zijn schijnbaar gewone dingen waanzinnig goed vermomde kunstwerken

De expositie (、ン、) van Alexandre Lavet bij galerie Dürst Britt & Mayhew in Den Haag. Beeld Natascha Libbert

Wie de grote expositieruimte achter in galerie Dürst Britt & Mayhew betreedt, moet even kijken waar hij of zij is beland. Is dit een opslag? Overal staan ingepakte schilderijen met hun gezicht naar de muur, het moeten er honderden zijn. En er staan kratten met vermoedelijk nog veel meer kunstwerken erin. Fragile, breekbaar, this side up, waarschuwen de teksten op de stickers.

Het eerste kunstwerk dat je ziet op deze wonderlijke expositie heet Act No33: Empty the Storage and Show All the Artworks That Were Sleeping Inside. Het is de handeling die de Franse kunstenaar Alexandre Lavet hier als eerste heeft verricht: hij heeft de volledige opslag van zijn Haagse galerie leeggetrokken. Alle kunstwerken die de galerie van vijftien verschillende kunstenaars in huis heeft, bevinden zich nu samen in deze ruimte – maar dan wel grondig verpakt, van de kunst zelf is precies niets te zien.

Zo’n ingreep moet uiteraard met zorg en gevoel voor compositie gebeuren, maar je kan wellicht nog denken: weinig werk, een readymade-installatie van andermans kunst. Dat kun je bepaald niet zeggen van de andere hier aanwezige kunstwerken van Lavet, waar je in eerste instantie haast overheen kijkt. Ook dat lijken readymades te zijn: er zwerft hier en daar een kussen rond, er hangt een korenblauwe herenpyjama, er liggen kassabonnetjes en papieren zakjes van bakkers. Het zijn echter met de hand nagemaakte objecten, niet van echt te onderscheiden, waanzinnig nauwkeurig en knap gedaan. Pas als je het weet ga je het zien, en zelfs dan eigenlijk nog niet.

Grappig en intrigerend hoe Lavet de zaken omkeert: in zijn ‘solo-expositie’, die zelf een totaalkunstwerk is, laten evidente kunstwerken zich van hun meest spullige en dingige kant zien, terwijl schijnbaar gewone dingen juist goed vermomde kunstwerken zijn.

Een stapeltje boeken uit de serie ‘Tsundoku’ van Alexandre Lavet (2019-2022). Beeld Natascha Libbert

Wie goed kijkt, gaat meer zien: her en der liggen ook zelfgemaakte tentoonstellingsbordjes met namen van kunstenaars, titels en materialen – ze verwijzen naar kunstwerken waarin wordt geslapen, zoals La muse endormie van Brancusi of Schlafender Mann van Schiele. En dan zijn er nog de extreem realistisch ogende stapeltjes boeken, die grotendeels gaan over slaap en dromen (met titels als Sleep Cures Sleepiness en Not Dead but Sleepy), en over kunst, traagheid en luiheid – een luiheid die ver te zoeken is bij deze met enorm veel moeite en toewijding gemaakte voorwerpen.

Het licht is omfloerst, de kunstwerken lijken nog altijd te slapen: alles hier ademt rust en verstilling. Op verschillende plekken in de ruimte heeft Lavet ook nog elementen nagebootst uit zijn slaapkamer: een deurknop, de kleur van de muurverf, muurornamenten. En hoe langer je in deze ruimte vertoeft, hoe meer ook dit een soort slaapkamer wordt waar alles in een sluimerstand lijkt te verkeren. Of in de lamentabele toestand van de slapeloze – het zou niet verbazen als Lavet die ervaring kent.

‘Rugzijde van een schilderij’, een schilderij van Cornelis Norbertus Gijsbrechts. Beeld Imageselect

Zou Lavet ook de Vlaamse schilder Cornelis Norbertus Gijsbrechts kennen, meester van de trompe-l’oeil? Dat moet haast wel. In 1670 schilderde deze geestverwant zijn Rugzijde van een schilderij. Ook Gijsbrechts was gefascineerd door illusies, door de achterkanten van de dingen, door het eerst ontregelen en vervolgens beter laten kijken van de toeschouwer. En ook hij legde eer in prachtig uitgewerkte details, zoals in de zes minutieus op dit doek geschilderde spijkertjes.

Het lijkt wel alsof de twee kunstenaars elkaar via hun werk een groet brengen, dwars door de eeuwen heen, ergens in de tijdloze schemerzone tussen waken en slapen, wanneer je niet goed meer weet wat echt is.

Kunstenaar Alexandre Lavet, gekleed in een handgemaakte pyjama en bijbehorende sloffen die enkel zijn gedragen tijdens de opening van de expositie. Ze zijn er nu onderdeel van geworden, losjes gedrapeerd hangt de kleding over een aantal dozen. De titel luidt ‘Why Can’t We Sleep?’ (2022).