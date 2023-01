In de sfeervolle Argentijnse film ‘Jesús López’ mengt het alledaagse soepel met het mystieke ★★★★☆

Jesús López

De moeder van Jesús López denkt dat haar zoon, die is omgekomen bij een motorongeluk, in haar hond is gekropen. Niet letterlijk natuurlijk, zijn ziel zou in het dier kunnen zitten. De hond doet zo raar de laatste tijd. ‘Maar misschien mist hij Jesús gewoon.’

In de Argentijnse film Jesús López kan het geloof in spirituele verschijnselen zomaar omslaan in nuchterheid. Het is een van de redenen waarom de film bijzonder is. Alsof het doodnormaal is, vervlecht regisseur Maximiliano Schonfeld het alledaagse met het mystieke.

Jesús was de oudere neef van Abel, een tiener die met zijn zus en ouders op het platteland woont in het noorden van Argentinië. De jongen weet niet goed hoe hij met het verlies moet omgaan. Zijn neef leek in weinig op hem. Hij was een luidruchtige jongen die graag vechtpartijtjes uitlokte en aan autoracen deed, met een grote groep vrienden om zich heen en een vriendin. De stille Abel heeft niets van dat alles.

Na de begrafenis nodigen zijn oom en tante Abel uit om bij hen te komen logeren. Het is een doorzichtige poging om geen leeg huis te hebben, Abel moet in het bed van Jesús slapen. Zijn oom stimuleert hem ook om Jesús’ vrienden op te zoeken. Hij vindt zelfs dat Abel maar eens in een raceauto moet stappen.

Aanvankelijk ondergaat Abel het allemaal gelaten, maar langzaam groeit hij in zijn rol. ‘Gelukkig lijk jij helemaal niet op hem’, zegt de vriendin van Jesús tegen hem — ze weet dan nog niet dat hij hard op weg is hem te worden.

Is het Abel die in de huid van zijn neef wil kruipen, of is de dolende ziel van zijn neef op zoek naar een lichaam? Het blijft op knappe wijze in het midden in deze intrigerende, sfeervolle speelfilm, waarin op de achtergrond de leegloop van het Argentijnse platteland een rol speelt. Voor jongeren is er weinig te beleven tussen de vele verlaten boerderijen, maar in de stad hebben ze ook weinig kans op werk.

De finale van Jesús López is misschien wat al te direct, te duidelijk in betekenis na het eerdere, mooi ongrijpbare fantasie-realisme, maar dat maakt niet uit. De film heeft dan al genoeg indruk gemaakt.