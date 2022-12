In de ruim anderhalf uur dat De uitnodiging duurt, leren we Laura van Dolron weer een stukje beter kennen ★★★★☆

De uitnodiging Beeld Moon Saris

Laura van Dolron lacht. Het is even wennen. Niet dat Laura van Dolron in haar vorige voorstellingen nooit lachte, maar dat was vaak om iets te maskeren. Lachen tegen de tranen in, zeg maar. In haar nieuwe voorstelling De uitnodiging lacht ze vaak, en voluit. Meisjesachtig bijna.

Dat is verrassend en ook mooi, en toch hou je af en toe je hart vast. Vooral omdat de reden van haar innerlijk geluk – haar nieuwe liefde Mark – tijdens de hele voorstelling nagenoeg zwijgend naast haar zit. Stille wateren hebben diepe gronden. Maar wie is hij? Wat doet hij? Wat heeft hij haar gebracht dat ze zo lief lacht?

In de ruim anderhalf uur dat De uitnodiging duurt, leren we hem voorzichtig kennen, en via hem ook Van Dolron weer een stukje beter. Mark bezocht vaak haar voorstellingen, soms zelfs meerdere keren. Na afloop hebben ze elkaar regelmatig ontmoet. Mark: bewonderaar, en nu geliefde. Hij was twee keer getrouwd, zij is vorig jaar van haar man, tevens vader van hun twee dochters, gescheiden. Een ingrijpende, pijnlijke ervaring die haar in een depressieve toestand deed belanden. Daarover vertelde ze op even confronterende als hartverscheurende manier in haar vorige solo Geen verhaal.

Die scheiding komt in een paar vileine bijzinnen over overspel, bedrog en verlatingsangst opnieuw langs. Maar nu zit Mark op het podium, op een verhoging zelfs in een toneelbeeld waarin planten en gezellige kussens domineren. Stoere vent met muts op, vriendelijk gezicht, dierenactivist. Ooit bevrijdde hij nertsen uit hun benarde hokken – hij moest daarvoor de gevangenis in – en uiteindelijk belandde hij in de open armen van Laura van Dolron.

Van Dolron meandert op de van haar bekende wijze – ze noemt zichzelf stand-up philosopher – door haar recente leven. Deels gelezen vanuit het script, want naar eigen zeggen is ze pas kort geleden aan het maken van De uitnodiging begonnen. Ze neemt je mee in haar vertelling over de tantraworkshop die ze bezocht, haar behoefte aan leermeesters , de woede die af en toe weer opduikt. Ze vertelt mooi over haar dochters die met Mark kennismaken. Dan gaat het over varkens die hun hele leven gevangen zitten (‘voor vlees eten is geen excuus’), en de radicale keuzes die daaruit volgen. Vervolgens rekent ze in een ijzersterke tekst af met schrijvers als Jan Cremer en Jan Wolkers en hun eenzijdige vrouwbeeld. Af en toe wordt het iets te koket of persoonlijk, althans wat de recensent betreft, zoals in de anekdote over ongesteldheidsbloed en spermavlekken. Aan het begin van De uitnodiging zei ze het al: ‘Ik hou van Mark en dat is eigenlijk het begin en het einde van het verhaal.’

Van Dolron vindt dat ze van de recensenten vijf sterren verdient, maar eigenlijk is deze vorm van theater niet geschikt voor sterren, hooguit voor hartjes. Vier in dit geval.