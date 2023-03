In de rij voor de Stadsschouwburg sterft menig beroemd schrijver

Vrijdagavond Boekenbal. Overslaan doe ik niet aan, het hoort bij de job, en net als de job zelf, het schrijven, is het eigenlijk erg leuk, als je er eenmaal ‘inzit’.

In de Stadsschouwburg, bedoel ik nu.

Dat ‘erin’ geraken kan moeilijk zijn, zowel in dat gebouw als in een roman. (W.F. Hermans worstelde bijvoorbeeld eindeloos met eerste zinnen. ‘Bij de deur heeft er iemand een ongeluk gehad.’ Hmm. ‘Een mongool vraagt me voor wie ik kom.’ Hmm. ‘De portier z’n auto moet in de fik zijn gevlogen, ofzo.’ Godsamme. ‘Koos Alberts doet open.’ Yes.)

Op het Boekenbal geraken idem dito, dus, ook moeilijk, al ligt het eraan wie je bent. Multatuli loopt zo door, had hij geleefd. Van Maerlant: idem.

Toch zijn er barrières. Ik zal ze voor u duiden. Na 21 bals mag ik mezelf wel deskundig noemen. (Zie hier de All Time List (bron: Wikipedia): 1. Frits Spits, 101 keer; 2. Connie Palmen, 60 keer; 3. Nescio, 43 keer; 4. Paul Sebes, 38 keer, en dan op 5 krijg je mij al met mijn 21 caps.)

Welnu, er zijn bijvoorbeeld mentale barrières. Toen ik nog aan de zaagtafel stond bij uitgeverij L.J. Veen ‘deed’ ik een schrijver die we steevast een Boekenbalkaart toespeelden. Altijd reageerde hij verheugd, zin in, hele eer, etc., eigenlijk was hij de reden dat ikzelf naar het bal mocht, dus liep ik hem daar iedere keer tot diep in de nacht te zoeken, zaal in, zaal uit. Waar hangt-ie nou uit?

Thuis.

Mijn schrijver, hoorde ik de dag erna, had zeer verheugd de trein gepakt, maar was bij het eervolle overstappen in Utrecht overvallen door verlegenheid, en huiswaarts gekeerd. De jaren erna: idem. Ach, het was poëticaal afhaken, hij schreef over dit soort schaamtes, en daarom mooi, vond ik, en roerend. Maar het was ook een verneukte kaart.

We hadden er op de sloperij al niet veel te verdelen, wat me bij het CPNB brengt. Dat deelt kaarten uit, te weinig kaarten. Sommigen vergelijken uitgeverijen met autosloperijen, maar eigenlijk zijn het eendjesvijvers waaraan eens per jaar Eveline Aendekerk komt staan met een broodzakje. (Metafoor svp zelf afmaken.)

Bij Veen kregen we drie soorten kaarten: kaarten voor anonieme schrijvers (weinig), kaarten voor schrijvers met een naam (nog minder), en een kaart voor Mart Smeets (precies genoeg).

Waar wij, sloperijeendjes, op hoopten, waren zieke schrijvers. Niet doodziek natuurlijk, dat betekende een jaar later nog minder kaarten – nee, griep. In dat geval kon er iemand, mits die schrijver z’n kaart niet inlijstte of op Marktplaats zette, op deze volgesnotterde kaart. Leverde schrijnende taferelen op. Er zat een dame op de verkoopbinnendienst, laat ik haar Esmeralda Kiekenbach noemen, die ’s ochtends voor het Boekenbal in een pistachegroene prinsessenjurk verscheen, heel fraai, d’r haar in de krulspelden, ik lieg niet, waarna het er urenlang om hing of er een schrijver afbelde.

Helaas. Ik zie Esmeralda nog weglopen, over de gracht, terug naar Alkmaar.

En dan heb je ook nog de rij, zegt mijn vriendin Jet.

Goed punt, ja. Vergeet de Efteling, vergeet de Sovjet-Unie onder Brezjnev. In de rij voor de Stadsschouwburg sterft menig beroemd schrijver. Fun fact. Ter Braak. Du Perron. Jacques Perk. De lijst is eindeloos.

Behalve als je een bestseller hebt – dan pikken ze je eruit, en mag je voor! Daarom adviseer ik: schrijf voor je naar het Boekenbal gaat een bestseller.