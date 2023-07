In de popliedjes van producer Georgia dreunt nog altijd de euforie van de dance ★★★★☆

Georgia Barnes, artiestennaam Georgia, staat met het ene been in de dance- en de clubcultuur, en met het andere in de pop. Ze maakte naam als producer van straffe remixen én natuurlijk met haar eigen, dansbare synthpopliedjes, zoals op de doorbraakplaat Seeking Thrills uit 2020.

Op de opvolger van dat album lijkt Georgia nog meer te focussen op het goed geschreven popliedje. Maar dat betekent gelukkig niet dat de dance uit haar werk is verdwenen. Euphoric, de titel zegt het ook al, ademt nog steeds de warme sfeer van de club en de dansvloer.

In het topnummer Friends Will Never Let You Go, bijvoorbeeld, ratelen de drums uit de drum-’n-bass en wordt de fijne en wat ijle stem van Georgia door ritmische stottersoftware getrokken. En in het op het eerste gehoor wat dunne popliedje Live Like We’re Dancing Part II komen driftige, trance-achtige synths opzetten, waardoor ook dat nummer steeds uitzinniger wordt.

Georgia Beeld Will Spooner

Haar tracks worden steeds knap uitgebouwd tot echte anthems, met intro’s en outro’s, bruggetjes, aanstekelijke refreinen en dus ook de climaxen uit de dance, en dat maakt haar werk bijzonder. All Night bijvoorbeeld ontwikkelt zich gestaag tot een soort ‘progressive house’-track, die uit de studio van Martin Garrix kon zijn gerold. Het van New Order afgekeken nummer The Dream groeit in vier minuten uit van zoete dancedroom tot nachtmerrie, met steeds heftiger vervormde synths waar de heldere zangstem van Georgia toch mooi boven uit blijft steken.

Wat een geraffineerde en knap in elkaar gestoken liedjes maakt Georgia. En ze winnen nog aan kracht als ze een paar keer op repeat mogen, bij een oplopend volume.

Georgia Euphoric Dance ★★★★☆ Domino/V2

