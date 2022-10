In de poëzie van Iduna Paalman heeft de historicus wat uit te leggen ★★★★☆

Dichter Iduna Paalman. Beeld Nonzuzo Gxekwa

‘Wie zegt historicus te zijn heeft iets uit te leggen’, schrijft Iduna Paalman in haar nieuwe bundel Bewijs van bewaring, en dan bedoelt ze niet het feit dat iemand de geschiedschrijving beoefent. Wat de historicus dan wel uit te leggen heeft? Paalman, die door deze krant als literair talent van 2020 werd bestempeld, doet enkele voorstellen: hoe en waarom een vrouw tot projectievlak, geweldsobject, veroordeelde of vergetene wordt gereduceerd. Kortom, historicus, leg maar eens uit waar al dat geweld tegen vrouwen vandaan komt.

Hoe komt het bijvoorbeeld dat we zelden tot nooit iets horen over Eunice Newton Foote, die als eerste heeft gewezen op de relatie tussen de toename van CO 2 in de atmosfeer en het opwarmen van de aarde? In een ironisch antwoord betrekt Paalman het op zichzelf én trekt ze het breder: ‘ik heb geleerd dat ik voor meer publieksparticipatie / mijn zekerheden als vraag moet verpakken // zou het helpen het slechte nieuws te didactiseren / tot activerende werkvorm is gamification een handige tool’. Het werkelijke antwoord is natuurlijk veel donkerder.

Paalman haalt meer vergeten vrouwen naar voren. Bijvoorbeeld in de cyclus Het proces (de dichter is een bewonderaar van Kafka). In een gedicht verhaalt Paalman over Hendrika Hofhuis, die van hekserij werd beschuldigd en zichzelf aan de waterproef onderwierp. ‘Wees je veroordeling voor’, richt Paalman zich tot een onbekende vrouw, ‘nodig zoals Hendrika Hofhuis het hele dorp uit / spring vrijwillig in het water, zink zelfstandig en kom weer boven, het delict / is bijna altijd imaginair, daar komt veel publiek op af’. Een ander gedicht gaat over Anna Göldi, de laatste persoon die van hekserij werd beschuldigd en om die reden geëxecuteerd werd. De laatste? Paalman hint erop dat deze vervolgingsgeschiedenis nog lang niet ten einde is, alsof voor veel vrouwen de geschiedenis een kafkaësk proces is. ‘Had je gedacht dat je de laatste zou zijn’ werpt ze aan het eind van het gedicht IV. Terechtstelling dan ook op.

Nergens worden de gedichten van Paalman zuiver beschuldigend, daarvoor is ze een veel te behendige dichter. Bovendien heeft ze oog voor de ambivalentie van de geschiedenis: wat in de ene periode een bevrijdingsmiddel is, kan in het andere een beperking worden. In de cyclus Barrièremiddelen – deels een eerbetoon aan Aletta Jacobs – illustreert Paalman dit principe met gedichten over anticonceptiemiddelen: ‘snap ik wat mijn moeder mij vertelde’, schrijft ze, ‘want het is niet veel want haar moeder / vertelde niet veel want haar moeder nog minder’. Paalman had daadwerkelijk een gesprek met haar grootmoeder. Misschien wordt ze hier daarom ook persoonlijker: ‘al jaren vier ik dat mijn vrijheid me blokkeert / en mijn blokkades me bevrijden is het normaal dat ik ze elke dag doorslik’.

Wat opvalt in Bewijs van bewaring is dat het perspectief soms meermaals binnen een gedicht wisselt. Soms overspeelt Paalman daarbij haar hand en vraag je je af waar het gedicht heen wil. De strofen eindigen dan in vrijblijvendheid, als onafgemaakte ervaringsschetsen. Sommige gedichten winnen pas aan kracht als je het referentiepunt kent (de serie Mijn gesteente). En heel soms vraag je je af of het echt nodig was een gedicht op te nemen in deze anderszins coherente bundel (Grens 206). Paalman is op haar best wanneer ze dicht bij het persoonlijke komt, zoals in Belastend materiaal, een beklijvend gedicht over ongewilde seks, zeg maar gerust een verkrachting. Alles wat er van het ik overblijft is een vraag: ‘besta ik alleen als getuige?’

In een bundel als deze is er even geen plek voor de mannelijke stem, zou je denken. Een enkele keer wordt er weliswaar een man bij naam genoemd, dokter Gräfenberg bijvoorbeeld, maar dan wel om hem luchthartig naar de randen van de geschiedenis te dirigeren. Slechts twee worden er aan het woord gelaten: A.J.J. Ooms, de biochemicus die namens Nederland was betrokken bij onderhandelingen over het Chemisch Wapenverdrag en, hoe kan het ook anders, Donald Trump (soms krijg je de indruk dat voor hedendaagse dichters de wereld uit de Randstad en Mar-a-Lago bestaat). Als ze al opduiken, zijn mannen nagenoeg immer pleitbezorgers van wapens en dreiging.

Bewijs van bewaring is een stevige bundel waarin de pijn en de lach samengaan. Paalman stapelt associaties en beelden dat het een lieve lust is. Zo doet Bewijs van bewaring wat het moet doen: ze toont dat geschiedenis nooit eenzijdig is.

Iduna Paalman: Bewijs van bewaring. Querido; 96 pagina’s; € 17,99.