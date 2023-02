In de podcast Bims draaien Bijlmerbewoners de stereotypen vrolijk om ★★★★☆

Een feestje in de Amsterdamse Bijlmer, dat betekent een volledige band in de woonkamer, bergen eten en genoeg gasten om de Heineken Music Hall mee te vullen. Geen buur klaagt over de muziek, al is die drie blokken verderop te horen, en bij het afscheid krijg je bakken vol lekkers mee naar huis.

Nadat ze dit heerlijke beeld geschetst hebben, vragen comedian en actrice Soundos El Ahmadi, comedian en presentator Edson da Graça en Youtuber en presentator Quinty Misiedjan zich af: bestaat er een plek waar ze beter kunnen feesten dan in de Bijlmer? Om een antwoord te vinden dergelijke vragen, ‘verhuizen’ de drie in het eerste seizoen van hun podcast Bims elke aflevering naar een andere plek in Nederland, om die te vergelijken met de plek waar ze zijn opgegroeid. De Bims, dus.

De plaatsen in kwestie komen er meestal bekaaid vanaf (iets met Philips en carnaval, iets met bolussen en Paskal van Bløf). De bewoners van de Bijlmer, de buurt waarover zo veel vooroordelen bestaan (eng en gevaarlijk!), draaien de rollen om en stereotyperen er lekker op los.

Vaak gaat hun kennis niet verder dan een keer op schoolreisje te zijn geweest naar Texel (waar een klas uit de Bijlmer flink bekijks trok), maar eigenlijk maakt het nauwelijks uit waarover de drie praten: met hun onderlinge chemie, verfrissende inzichten en razendsnelle humor maken ze overal iets grappigs van. Van schoolfeesten waar de meisjes in een hoek van 90 graden dansen tot snorders die je overal heen brengen voor 2,50 euro en de schok wanneer die buiten de Bijlmer niet gangbaar blijken.

Maar ook de serieuze kanten van opgroeien in de wijk komen aan bod: leven in een vervuilde buurt, die toen koningin Beatrix op bezoek kwam ineens wél kon worden schoongemaakt, vaders en broers die om de haverklap door de politie worden aangehouden in hun auto. Eigenlijk dieptriest, merkt El Ahmadi op, ‘maar we hebben onszelf aangeleerd erover te lachen.’ Dat ze daar heel erg goed in zijn geworden, dat hoor je.

De podcast is te horen op Podimo, maar voor wie geen betaald abonnement heeft op die dienst met podcasts en audioboeken: de losse fragmenten op Instagram zijn ook zeer vermakelijk. In het tweede seizoen is het verhuisconcept losgelaten en praten de drie over thema’s als daten en criminaliteit, waarbij de Bijlmer nog maar losjes de rode draad is. Nog steeds is het een en al vrolijke chaos. Een feestje in de Bijlmer.