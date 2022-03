In de onvergetelijke roadmovie Drive My Car sluimert overal de rouw ★★★★★

Toko Miura en Hidetoshi Nishijima in Drive my Car.

Na de seks komen de verhalen. Ze stromen uit Oto’s mond, terwijl echtgenoot Yusuke haar met de juiste vragen verder helpt. Zo introduceert de Japanse cineast Ryusuke Hamaguchi de geliefden van Drive My Car: hij liggend, zij zittend, maar dankzij hun gesprek nog altijd innig verstrengeld.

Hamaguchi baseerde Drive My Car op drie verhalen uit Haruki Murakami’s bundel Mannen zonder vrouw, die hij omsmolt tot 180 minuten onverstoorbaar kalme, weergaloze cinema. Yusuke is een gelauwerd theaterregisseur en -acteur, Oto een veelgevraagd tv-scenarist. Hun huwelijk lijkt na twintig jaar onverminderd te sprankelen, maar is getekend door een verschrikkelijk verlies en zaken die ze onbenoemd en onbesproken laten.

Dit alles wordt buitengewoon subtiel verbeeld in Drive My Car, dat in Cannes onder meer de prijs voor het beste scenario won. De film, die zich als Murakami-bewerking makkelijk kan meten met Lee Chang-dongs Burning (2018), maakt kans op vier Oscars, waaronder die voor beste film. Geen seconde laat Hamaguchi de aandacht verslappen, hoe ongrijpbaar zijn personages ook zijn. ‘Al 25 jaar doet hij alsof hij iemand anders is’, praat Yusuke iemand uit Tsjechovs Oom Wanja na. Misschien heeft hij het over zichzelf, maar dat laat zich lastig aflezen aan het onbewogen gezicht van hoofdrolspeler Hidetoshi Nishijima.

Dat de film toch probeert door te dringen tot zijn personages, is wat het geheel zo warm, wijs en ontroerend maakt. Neem de cassettebandjes die Oto (Reika Kirishima) voor Yusuke opneemt als hij zijn rol in Oom Wanja moet instuderen: zij spreekt de overige rollen in, zodat hij in de auto kan oefenen. Geregeld zie je Yusuke’s rode Saab 900 op de snelweg terwijl Oto’s stem op de soundtrack klinkt. De ene keer zit ze naast hem, de andere keer ‘praat’ hij met haar via de tape. Na een tragische wending is dat laatste alles wat overblijft.

Vervolgens springt de film twee jaar vooruit in de tijd. Yusuke reist dan af naar Hiroshima, waar hij voor een theaterfestival Oom Wanja regisseert. Weer die auto, weer Oto’s stem, en toch is alles anders. Waarom luistert hij er nog naar? Is dat echt om het ritme van het stuk te onthouden, zoals hij zelf zegt? Let trouwens op hoe weinig Hamaguchi en cameraman Hidetoshi Shinomiya aan het bombardement van Hiroshima refereren, in hun serene perspectieven op de stad. Ook in de landschappen van Drive My Car sluimert het thema van de gecamoufleerde rouw.

Het festival wijst Yusuke een chauffeur toe die hem heen en weer van hotel naar theater moet rijden. Deze stugge Misaki (fraaie rol van Toko Miura) is stiekem óók een hoofdpersonage, maar beweegt zich aanvankelijk op de achtergrond van de theaterwederwaardigheden. Yusuke heeft een internationale cast verzameld en laat iedere acteur spelen in diens eigen taal. Alsof niemand elkaar kan verstaan maar iedereen elkaar wel moet begrijpen.

Die repetitiescènes galmen wonderlijk door in de allerbeste scène van de film, waarin Yusuke en Misaki dineren bij de festivaldirecteur en diens echtgenote. Misaki weet zich in het gesprek geen houding te geven, al helemaal niet wanneer Yusuke haar plots complimenteert met haar rijstijl. Abrupt gaat ze van tafel om de hond van de festivaldirecteur te knuffelen. De film gaat met haar mee.

Het laat zich lastig navertellen wat dat moment zo cruciaal en aangrijpend maakt. Misschien komt het doordat Hamaguchi zo knap aanhaakt bij een herkenbaar gevoel – hoe je soms in een gezelschap kopje onder gaat en je herpakt door in je eigen bubbel te verdwijnen. De intimiteit van zulke bubbels, ook dáárover gaat Drive My Car – of het nu de slaapkamer is of een rode Saab. Geen wonder dat de film uiteindelijk de onvergetelijke, weemoedige roadmovie wordt die hij eigenlijk al steeds was.