In de ongrijpbare cross-overcreaties van Paris Texas blijft hiphop altijd het hoofdingrediënt ★★★★☆

Een kruisbestuiving van hiphop en rock? Linke soep, want voor je het weet krijg je Rage Against the Machine of Body Count: muziek waarin lompe, boze hardrock de boventoon voert, maar dan met rap.

Nee, dan liever Paris Texas, óók een cross-over van hiphop en gitaren, maar (op het tweede album Mid Air) veel eigenwijzer en leuker. Bij dit duo uit Los Angeles (Louie Pastel en Felix) blijft hiphop altijd het hoofdingrediënt.

De gitaren die erbij worden gehaald, zijn nooit bedoeld om de muziek simpelweg hard en boos te maken. In plaats daarvan doen ze slimmere dingen, bijvoorbeeld van tenTHIRTYseven een gejaagde newwavetrack met Sleaford Mods-achtige onderstroom maken, of van Ain’t No High fijnbesnaarde indie. Dan is er nog een onstuimig hiphop-equivalent van Iggy Pop met de opmerkelijke songtitel Lana Del Rey (een grapje, want zij heeft een nummer dat Paris, Texas heet).

Dit duo is zo ongrijpbaar en eigenwijs als Tyler, The Creator in zijn jonge jaren. Op 23 oktober komt Paris Texas naar het kleine Bitterzoet in Amsterdam.

Paris Texas Mid Air Pop ★★★★☆ Orchard/Sony