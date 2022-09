In de Nederlandse bewerking is ‘Charlie and the Chocolate Factory’ een extreem vermakelijke musical ★★★★☆

De musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’, met Remko Vrijdag als Willy Wonka (rechts). Beeld Margot de Heide

Vijf kinderen krijgen een rondleiding door de magische chocoladefabriek van Willy Wonka, slechts één gaat met de hoofdprijs naar huis. Roald Dahl publiceerde zijn boek Sjakie en de chocoladefabriek in 1964, maar anno 2022 zijn de thematiek en de moraal nog altijd even relevant. De vier kinderen met slechte eigenschappen als vraatzucht, hebzucht, ijdelheid en onbeschoftheid, moeten het afleggen tegen het vriendelijke, bescheiden kind Charlie. De schrijnende ongelijkheid tussen rijk en arm is sowieso van alle tijden. Zie hoe de vier grootouders van Charlie kou lijden in hun gammele huisje, en je moet meteen aan de huidige energiecrisis denken.

Van Charlie werden al twee films gemaakt, en er is een derde film, met steracteur Timothée Chalamet als de jonge Willy Wonka, in de maak. In 2013 beleefde in Londen een musicalversie zijn première, die in 2017 werd gevolgd door een Broadway-versie in New York. Het is die musical die nu in Nederland in première is gegaan, met een mix van nieuwe liedjes en de bekende nummers uit de films, zoals The Candy Man en Pure Imagination. De twee aktes zijn duidelijk verdeeld: voor de pauze maken we kennis met Charlie Bakker en zijn familie, en is te zien welke kinderen een gouden ticket vinden. Pas na de pauze wordt de chocoladefabriek betreden en vallen de kinderen één voor één af in bijzondere ruimtes als de Chocoladekamer en de Notenkamer.

Caspar Slok en Mevrouw Slok (Anne-Marie Jung), twee personages in ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Beeld Margot de Heide

Een vooraanstaand creatief team heeft de vrijheid gekregen om een eigen stempel op de Nederlandse bewerking te drukken. Los van de titel, die in het Engels is gebleven, waardoor de hoofdpersoon hier Charlie en niet Sjakie heet, is het verhaal zeer behendig naar het Nederlands vertaald. Rik van den Bos vertaalde de dialogen, Thomas van Luyn de liedteksten. Dit duo heeft Charlie succesvol de Nederlandse cabaret- en musicaltraditie binnengetrokken met teksten waarin soms de toon van Annie M.G. Schmidt doorklinkt. De vier liedjes waarin de ‘nare’ kinderen Caspar (vreetzak), Veruca (straalverwend), Violet (ijdele socialemedia-ster) en Joris (gameverslaafd) worden voorgesteld, zijn zo snel, geestig en satirisch dat je ze direct nog een keer wilt horen.

Wat opvalt aan het script is dat chocolatier Willy Wonka in het begin van het verhaal een grotere rol heeft gekregen. Vermomd als zwerver duikt hij op in het leven van Charlie en stuurt hij hem richting het vijfde gouden kaartje. Dat is anders dan in het boek en de films, waarin het niet duidelijk is of Charlie zijn kaartje vindt door puur geluk of door toedoen van Wonka. In deze musical is de bemoeienis van Wonka eigenlijk té expliciet geworden; een subtiele hint geven was beter geweest.

Los van dit bezwaar is het prettig om Wonka-vertolker Remko Vrijdag zoveel op het toneel te zien. Vrijdag doet het uitstekend in de iconische rol, en weet pure, mooie zang af te wisselen met komische en drukke momenten, waarin hij soms ook een imitatie kwijt kan. Willy Wonka is hier een excentrieke, oudere kunstenaar die soms ook zijn eigen kwetsbaarheid laat doorschemeren. Op de première vormde Vrijdag een perfect duo met de 9-jarige Noah Fontijn, één van de vijf acteurs die Charlie speelt. Fontijn maakte indruk met zijn zuivere zang en brutale spel. Het hoge niveau van de kindacteurs valt sowieso op in deze productie.

De opa, Jakob, (Peter van Heeringen) en oma, Jakoba, (Debbie Korper) van Charlie. Beeld Margot de Heide / Studio Flabbergasted

Omdat het verhaal zo bekend en daardoor voorspelbaar is, ben je vooral benieuwd naar de invulling van specifieke elementen. Waar de musical in Londen in 2013 verblufte met sensationele decors en special effects, is er in Nederland minder groots uitgepakt en wordt er een groter beroep gedaan op de verbeelding. Niettemin heeft ontwerper Joris van Veldhoven met zijn kunstzinnig ingerichte fabriekskamers (er trekt onder meer een Escher-afbeelding voorbij) voor genoeg fraais gezorgd. De grote vondst van deze productie zijn echter de Oempa Loempa’s. Wonka’s eenvormige fabrieksarbeiders zijn hier gekleed als pantomimespelers, met witte gezichten en witte handschoentjes. Ze duiken steeds op verrassende plekken op in het decor en dat zorgt voor sterke komedie.

Bij elkaar opgeteld maakt het Charlie and the Chocolade Factory tot een extreem vermakelijke show voor jong en oud. Een waar kunstwerk, net zoals die tijdloos fascinerende fabriek van Willy Wonka zelf.

Oempa-Loempa’s door de jaren heen Willy Wonka’s kleine fabrieksarbeiders de Oempa Loempa’s waren in de eerste versie van het boek uit 1964 nog expliciet afkomstig uit Afrika, en werden daarom door critici in verband gebracht met racisme en slavernij. Roald Dahl trok zich de kritiek aan en paste in de jaren zeventig zijn verhaal aan in een nieuwe druk van het boek. Hij verzon een fantasierijk achtergrondverhaal voor de dichtende en zingende Oempa Loempa’s, dat ook in de nieuwe musical te horen is in een vrolijk lied. De kern ervan is dat Oempa Loempa’s afkomstig zijn uit de jungle van Loempaland, waar ze gedwongen werden om angstig in de bomen te leven en vieze rupsen te eten, omdat er op de grond allerlei gevaarlijke dieren, zoals snoskonkels, rondliepen. Oempa Loempa’s zijn gek op cacaobonen, en zien Willy Wonka daarom als hun grote redder.