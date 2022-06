In de nasleep van corona worstelen festivals met logistieke problemen en personeelstekorten

Beeld Anne van den Boogaard

Na ruim twee jaar pandemie is er in de horeca haast geen personeel te krijgen. Door een tekort aan beveiliging mocht Ajax niet op het Museumplein worden gehuldigd, en een huldiging van Feyenoord zou om dezelfde reden niet op de Coolsingel maar in de Kuip hebben plaatsgevonden. En nu begint voor het eerst sinds 2019 het festivalseizoen weer. Hoewel festivalorganisatoren staan te trappelen om weer te beginnen, blijkt de financiële compensatie die ze van de overheid hebben ontvangen niet voldoende om logistieke problemen en personeelstekorten te voorkomen. De vraag is of het de festivals gaat lukken om op tijd hun problemen op te lossen.

Het organiseren van een festival is altijd een logistieke uitdaging. ‘Als een onderaannemer de metalen constructie van een podium levert, moet die opgebouwd zijn voordat de attributen die we gebruiken om de belichting te plaatsen er zijn. Anders hebben we daar nog geen plek voor, en dan verliezen we kostbare tijd én geld’, zegt Ide Koffeman, directeur van Down the Rabbit Hole. Normaal gesproken verloopt dat soepel, maar na twee jaar coronapauze houden organisatoren een slag om de arm. ‘We bouwen in een korte tijd minidorpen waarin alles perfect op elkaar moet aansluiten. Het is dit jaar gissen of het leveranciers lukt op tijd alle onderdelen te leveren.’

Beeld Anne van den Boogaard

Personeelstekort

Logistieke problemen vormen niet het enige struikelblok. Personeelstekorten voeren de boventoon. Festivals als Lowlands, zegt marketing- en communicatiemanager Bente Bollmann, kampen met een tekort aan beveiliging. Dat bedreigt hun voortbestaan: ‘Niet genoeg beveiliging betekent dat we geen vergunning krijgen.’ Ook is er een tekort aan horecapersoneel. Bollmann merkt op dat veel servicemedewerkers tijdens de pandemie zijn omgeschoold en dat jonge medewerkers, zoals studenten, bijvoorbeeld aan de slag zijn gegaan bij de GGD.

Daarnaast zijn festivalorganisatoren bang voor een tekort aan ervaren technisch personeel. De meeste onderaannemers, verantwoordelijk voor zaken als terreinopbouw of geluid, werken met hun eigen bouwvakkers of geluidstechnici, meestal zzp’ers. Ook van hen moest een groot deel zich tijdens de pandemie laten omscholen; zij werken nu in de bouw of installatietechniek. Daar is meer werkzekerheid, stelt Bollmann.

Toch is er geen echt tekort aan technisch personeel, merkt Koffeman. ‘Maar veel van die mensen zijn nieuw in het werkveld. We weten niet hoe snel zij werken. Misschien doen we er nu wel twee uur langer over om dingen op te bouwen. Daar zit spanning op, want wrijving in de timing is merkbaar op een festival. Je wilt voor een artiest de set op tijd klaar hebben staan.’

Beeld Anne van den Boogaard

De handen ineen

Om iets aan het personeelstekort te doen hebben Down the Rabbit Hole, Lowlands, Pinkpop, Woo Hah en andere festivals de handen ineengeslagen. Via de website festivalbanen.nl proberen ze medewerkers te werven. Daarvoor werken ze samen met partners zoals organisatiebureau LOC7000, dat publiekscatering levert en Stageco, dat podia voor grote evenementen opbouwt.

Bente Bollmann merkt op dat veel mensen niet weten dat hun beroep of kennis van groot belang kan zijn op een festival. ‘Wat dacht je van motion designers die van stilstaande beelden een film maken? Zulke beelden gebruiken wij als promotiemateriaal of als achtergrondbeeld tijdens concerten. Voorheen zochten onze partners dit soort designers in hun eigen netwerk; nu kunnen deze specialisten zelf op een vacature reageren, waardoor we sneller iemand vinden.’

De organisatoren van Lowlands en Down the Rabbit Hole zien ook kansen. Beide festivals zijn ook nu, na de pandemie, weer uitverkocht. Koffeman: ‘Mensen hebben er zin in. Ze staan weer te popelen om een weekend lang te mogen dansen.’