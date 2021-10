In de muziek op de nieuwe Lana del Rey overheerst de sepiagloed die ook de hoes kenmerkt ★★★☆☆

Lana del Rey

Het is alsof het creatieve meesterstuk Norman Fucking Rockwell! (2019) Lana Del Rey zo heeft uitgeput dat ze sindsdien een beetje moet uitblazen – en zich daar prima bij voelt.

Een ander zou misschien een paar jaar uit beeld zijn gebleven, maar Lana (36) blijft schrijven en opnemen: een gesproken album in 2020 en alweer twee warmbloedige, conventionele liedjesplaten.

Zie de hoes van Blue Banisters, na Chemtrails Over the Countryclub al haar tweede van dit jaar: Lana met haar honden, blootsvoets op de veranda, een foto met de sepiagloed die ook haar muziek kenmerkt.

Ze houdt het opnieuw klein in mooie songs over vrienden, familie, liefde en zichzelf, begeleid door kalm pianospel (door andere pianisten dan op Chemtrails overigens). Zo geeft de gereserveerde, uit een sixtiesfilm weggelopen popkoningin zich steeds iets meer bloot, nu nog iets meer dan op Chemtrails.

Ook nu zijn er mindere momenten (in Nectar of the Gods en Dealer verslapt het wat; het album van ruim een uur had wat korter gekund), maar daar staat veel moois tegenover, ook al omdat ze prachtig zingt, zoals in slotstuk Sweet Carolina, met ijzig geestige zinnen die over de vriend van haar zus schijnen te gaan: ‘‘Crypto forever,’ screams your stupid boyfriend. Fuck you, Kevin.’

Lana Del Rey Blue Banisters Pop ★★★☆☆ Interscope/ Universal