In de mooie tentoonstelling ‘Kleur als taal’ is helder hoeveel Etel Adnan en Vincent Van Gogh gemeen hadden ★★★★☆

Etel Adnan, 'Mount Tamalpais', 1985, olieverf op doek. Beeld © The Estate of Etel Adnan. The Nicolas Ibrahim Sursock Museum, Beirut (schenking van de kunstenaar, 2007)

Sinds Cézanne hebben weinig schilders zich zo vermaakt met bergen als Etel Adnan (1925-2021). Ze gaf ze vaak weer, soms meerdere bijeen, de meeste geschilderd vanuit het geheugen, maar regelmatig ook gemodelleerd naar de berg die gold als Adnans levenslange muze: de Californische Mount Tamalpais. In de mooie, en vooral ook mooi vormgegeven Adnan-tentoonstelling in het Van Gogh Museum, Kleur als taal, hangen talloze van zulke bergpartijen, en al kijkend begreep ik meer van de aantrekkingskracht van dat de berg-als-motief op een schilder. Het komt kort gezegd hierop neer: de bovenkant van het schilderij doet ook mee. Bergen laten het landschap doorlopen tot ver boven de horizon, en stellen een kunstenaar in staat om te spelen met vlakverdeling op manieren die bij, zeg, een polderlandschap zich niet voordoen. Dat spelen, daar was Adnan heel goed in.



Zij overleed afgelopen november op de gezegende leeftijd van 96 jaar, een gelauwerd kunstenaar, dichter en filosoof, niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. Ze groeide op in Beiroet, kind van een Grieks-orthodoxe moeder en een islamitische vader, en woonde onder meer in Parijs, Cambridge (Massachusetts) en San Francisco. Een kosmopolitisch leven met alle groei en beproevingen van dien. Adnan was relatief oud toen ze met schilderen begon, ouder dan Vincent toen hij begon zelfs: 34. Ze had een bewondering voor de Duits-Baltische schilder Nicolas de Staël, aan wiens landschappen de hare sterk verwant zijn. Haar internationale doorbraak kwam in 2012, toen de onvermoeibare conservator (en directeur van de Serpentine Gallery) Hans-Ulrich Obrist haar selecteerde voor Documenta (13).

Etel Adnan, 'Zonder titel', c. 1970, olieverf op doek, 46 x 38.2 cm. Beeld © The Estate of Etel Adnan. LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve-d’Ascq (verworven in 2018 met de steun van FRAM des Hauts-de-France)

Etel Adnan, 'Landschap', 2014, olieverf op doek, 32 x 41 cm, Beeld © The Estate of Etel Adnan. Museé de l’Institut du monde arabe, Paris (donation of Claude and France Lemand)​

De tentoonstelling in het Van Gogh geeft een goede indruk van haar oeuvre. Alle media waarin Adnan werkte zijn te zien: de leporello’s, de tapijten. De vroege schilderijen die doen denken aan muren bedekt met Post-it’s, de latere doeken die landschappen tonen of op z’n minst iets landschappelijks hebben. Vooral die recentere schilderijen zijn buitengewoon. Vanuit de verte ogen ze generiek, maar dat zijn ze niet. Ze zijn klein, en hebben een verfhuid smeuïg als de bovenkant van een citroenmeringue. Zij tonen dalen, muren, vlakten en hemellichamen, rudimentair als kleurpapierknipsels en opgebouwd uit ongemengde, scherp tegen elkaar afgezette kleurvlakken. Dat alles zorgt voor een aangenaam gevoel van verwarring over wat voor- en wat achtergrond is. Ze zijn geconcentreerd, speels en vitaal. Ze monteren je op, zoals de beste Vincents.

De schilderende schrijver Adnan en de schrijvende schilder Van Gogh, leer je hier, hadden veel gemeen. Beiden werden geïnspireerd door het open culturele klimaat van Parijs; beiden waren overtuigd van de sterke emotionele uitwerking van kleuren, al werkte Adnan intuïtiever dan de domineeszoon. Beiden schreven uitvoerig en inzichtelijk over hun werk. Van Gogh ‘vertaalde’ werk van Millet en Delacroix. Adnan kopieerde de kalligrafie van bewonderde Arabische dichters.

Vincent van Gogh, 'Korenveld', 1888, olieverf op doek, 54 x 65 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam Beeld (Vincent van Gogh Stichting)

Etel Adnan, 'Zonder titel', 2014, olieverf op doek, 38 x 46 cm. Beeld Collection Jean Frémon. © The Estate of Etel Adnan. Courtesy Galerie Lelong & Co., Paris/New York

Geestverwanten, kortom, wier werk, zo bewijst de expositie, zich uitstekend laat koppelen. Dit is een duopresentatie waarin beide partijen worden opgetild. Met een beetje goede wil kun je hun werk zelfs zien als verschillende – ver uiteenliggende – fasen in één lang kunstenaarsleven. Je kunt je voorstellen dat een 80-jarige Van Gogh landschappen zou hebben geschilderd als die van Adnan. Adnans Untitled (2014) lijkt bijvoorbeeld bijna een herneming van Vincents Korenveld (1888). Dezelfde strakke vlakverdeling, dezelfde verzengende zomerkleuren. Het koren is weliswaar vervangen door monochrome gele vlakken en het sappige gras maakte plaats voor egaal groen, maar het heeft dezelfde ruimtelijkheid. En wie ernaar kijkt, wordt er al net zo vrolijk van.

Etel Adnan, 'Reis naar Mount Tamalpais (Rihla ilâ Jabal Tamalpais)', 2008, Leporello, waterverf en Indiase inkt op Japans papier, 54 pagina’s, open 30 × 567 cm, gesloten 30 × 10.5 cm Beeld © The Estate of Etel Adnan. Museé de l’Institut du monde arabe, Paris (donation of Claude and France Lemand)

Herovering van het Arabisch Etel Adnan schilderde als een schrijver. Echt: ze legde een geprepareerd doek plat op tafel, als was het een schrift of vel papier, en zette zo het schilderij op met paletmes. Haar frontale landschappen kwamen grotendeels tot stand terwijl de kunstenaar erop neerkeek. Het is ergens wel toepasselijk: voor Adnan bestond er geen hiërarchie tussen de kunstvormen. Zij hechtte evenveel waarde aan een olieverfschilderij als aan een tapijt of leporello, de accordeonvormige boekjes van Japans papier waarin ze verluchte Arabische kalligrafie aanbracht. In deze leporello’s kopieerde Adnan poëzie van Arabische dichters als de Irakees Badr Shakir al-Sayyab, en feministische teksten zoals die van de Libanese mensenrechtenactivist en schrijver Joumana Haddad. Ook liet ze haar eigen teksten vertalen naar het Arabisch, om ze daarna in een leporello te kunnen opschrijven en illustreren. Het kwam voort uit Adnans verlangen om zich het Arabisch eigen te maken, de taal die ze door het Franse mandaat in het Libanon van haar jeugd nooit machtig was geworden. In kleur meende Adnan een taal te hebben gevonden, die vrij was van sporen van het koloniale verleden. In die zin was haar schilderkunst een politieke daad.