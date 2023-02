In de moedige coming-of-agefilm ‘The Inspection’ wordt het drama nooit té emotioneel ★★★★☆

The Inspection

Meteen nadat de Afro-Amerikaanse Ellis French op een opleidingskamp voor mariniers is aangekomen, wordt duidelijk hoe meedogenloos de training zal zijn. Terwijl hij met een groep mannen in een rij staat, schreeuwt een commandant in zijn oor: ‘Ben je een communist? Ben je ooit veroordeeld? Ben je een homoseksueel?’ De verharde sfeer doet denken aan andere films over militaire training, zoals Stanley Kubricks Full Metal Jacket, waarin een drilsergeant ambieert om van een groep jongemannen niet mariniers maar monsters te maken.

Het verhaal van de 25-jarige French, innemend vertolkt door Jeremy Pope (Pose, Hollywood), heeft nog een laag: omdat zijn conservatieve moeder (Gabrielle Union) zijn homoseksuele geaardheid niet accepteert, heeft hij jarenlang op straat geleefd. Om te ontsnappen aan het zwerversbestaan meldt hij zich om te gaan vechten in Irak, in President Bush’ War on Terror. Het waren ook de tijden van het beleid van ‘don’t ask don’t tell’, waarin lhbti’ers in dienst niet uit de kast mochten komen.

Met subtiel en intuïtief spel weet Ellis de queeridentiteit van French lange tijd te camoufleren. De camera zit zo dicht op zijn huid, dat we niet anders kunnen dan meeleven met zijn angst om betrapt te worden. Die angst wordt werkelijkheid: wanneer hij onder de douche staat te dagdromen en zich even in een zwoel badhuis waant, wijst een omstander op zijn erectie. De stilte en blikken die volgen leveren een van de pijnlijkste scènes van de film op.

En er zijn nogal wat pijnlijke scènes: de commandant Laws, een grandioze rol van Bokeem Woodbine, is onverholen homofoob, straft French zonder reden en brengt hem zelfs een keer in levensgevaar. Ook een aantal mariniers in opleiding saboteren French en slaan hem in elkaar, maar zoals altijd zijn er ook een paar goedzakken die hem met een knipoog en een schouderklop naar de eindstreep proberen te trekken.

Dat de film geen melodramatisch samenraapsel is geworden, is niet alleen te danken aan het sterke acteerwerk, maar ook de verfijnde verhaalopbouw. In zijn eerste speelfilm maakt regisseur Elegance Bratton, die zijn eigen ervaringen als homoseksuele marinier hierin heeft verwerkt, ruimte voor drama. Maar wanneer French een traan laat of we de diepe teleurstelling zien in zijn moeders ogen, remt Bratton ook op tijd weer af. Het resultaat is een gebalanceerde en moedige coming-of-agefilm vanuit een perspectief dat nu eindelijk een platform krijgt.