In de liveactionversie van ‘The Little Mermaid’ is de chemie tussen prins en zeemeermin erg sterk ★★★☆☆

The little mermaid

Toen bekend werd dat de Afro-Amerikaanse zangeres en actrice Halle Bailey zeemeermin Ariël zou spelen in de liveactionversie van The Little Mermaid, beklaagden bekrompen Disneyfans zich over Baileys huidskleur. Baileys innemende vertolking van de roodharige zeeprinses, haar lieflijke présence en haar begenadigde zangstem bewijzen iedereen ongelijk. Het maakt de keuze van regisseur Rob Marshall (die eerder de remake Mary Poppins Returns uit 2018 maakte) daarom niet gewaagd, maar geslaagd. Dat geldt overigens ook voor de keuze van Javier Bardem als Ariëls vader, koning Triton. Ariëls zes zussen vertegenwoordigen ieder een zeerijk en een etniciteit.

Ondanks deze diversiteit, de getalenteerde cast, muzikale hoogtepunten en duizelingwekkende scènes onder water, kan deze liveactionversi niet tippen aan de magie van de succesvolle animatiefilm uit 1989.

Aan Bailey ligt het niet: ze draagt de ruim twee uur durende film als de nieuwsgierige en rebelse zeemeermin die ondanks een verbod van haar vader contact maakt met ‘barbaarse’ mensen. Tijdens een schipbreuk redt ze het leven van de jonge prins Eric (de Brit Jonah Hauer-King), waarna ze zich met haar betoverende sirenenzang aan hem kenbaar maakt.

Over de auteur Ela Çolak is freelancecultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Bailey zingt Ariëls solonummer Part of your world vervolgens zo invoelend, dat je haar sterke verlangen naar de bovenwereld volkomen begrijpt. Daar staat wel een faustiaans pact tegenover: Ariëls boosaardige tante Ursula (een dik aangezette rol van de Amerikaanse Melissa McCarthy) eist in ruil voor een paar benen Ariëls begaafde stem, wat haar missie om zich aan prins Eric te verbinden uiteraard zal bemoeilijken.

De valkuil van dergelijke liveactionversies, wat ook opgaat voor de verfilming van The Lion King (2019), zijn de door de door de computer gegeneerde beelden die de scènes domineren. Hoewel de Amerikaanse Awkwafina geestig is als de zeemeeuw Scuttle en ook Sebastian de krab een aantal sterke oneliners heeft, blijft het storend om naar een pratende vogel of een schaaldier met zo weinig mimiek te kijken. Ook de hyperrealistische onderwaterwereld, die nu eenmaal duisterder is dan de bovenwereld, komt ondanks alle moeite die er duidelijk in is gestoken niet altijd goed uit de verf.

Marshals aandacht voor de zeemeermin en haar prins maakt veel goed: ook al spreken ze gedurende de film amper met elkaar, de chemie tussen Ariël en Eric is ontzettend sterk. In deze uitgebreidere versie van de film worstelen ze allebei met een dominante ouder, die een ander pad voor hun kind in gedachten heeft. Dat maakt hun liefdesverhaal sympathieker en (voor zover dat kan in een Disneyfilm) geloofwaardiger.