In de Lada Vesta wil een oligarch nog niet dood gevonden worden

Publiciteitsfoto van de Lada 2104. Beeld Lada

De Lada Vesta is de bestverkochte auto van Rusland. Het koetswerk herinnert vaag aan de eerste generatie Renault Mégane, ook alweer twintig jaar oud. De stylist van Lada heeft geprobeerd er iets van te maken door twee pijlen in de zijkanten te laten verzinken. Ze wijzen tegen elkaar in, waardoor ze geen snelheid maar stilstand lijken te symboliseren. Uniek in de wereld van het autodesign.

In deze auto wil een oligarch nog niet dood gevonden worden. Het zegt iets over Rusland, de militaire supermacht die de wereld intimideert met zijn nucleaire raketten, maar zijn consumenten niets beters te bieden heeft dan dit lelijke eendje. Net als Poetin vonden tsaren en Sovjetleiders hun militaire macht en imperiale koortsdromen belangrijker dan de levensstandaard van de gewone Rus. Sovjet-leider Stalin haalde de technologie van Henry Ford naar Rusland en vroeg in 1932 zelfs aan Ferdinand Porsche of hij een Sovjet-auto wilde ontwikkelen. Porsche zag ervan af omdat hij zichzelf te oud vond om nog Russisch te leren. Het dictatoriale karakter van Stalins regime speelde geen enkele rol bij zijn beslissing. ‘Elk regime dat het hem mogelijk maakte zijn hobby’s na te jagen, liet hem onverschillig. Hij heeft er niet dieper over nagedacht’, zei zijn zoon Ferry naderhand. Een paar jaar later verkocht Porsche zijn ziel aan Hitler en de Volkswagen. Ook in de jaren dertig vond vuil geld moeiteloos zijn dienaren.

Maar Stalin hield meer van de lopende band dan van de auto’s die ervanaf rolden. De fabriek stond voor de moderniteit die de communisten het land wilden opleggen, de auto voor het kapitalistische verlangen naar individuele vrijheid.

De autoproductie in de Sovjet-Unie groeide pas na een megadeal met Fiat. In 1970 rolden de eerste Lada’s van de band, gebaseerd op de Fiat 124. In Nederland werd de Lada gereden door communisten, arme sloebers en hogeropgeleiden die een krachtig statement tegen de consumptiemaatschappij wilden maken. ‘Lada, de auto zonder blabla’, zo werd hij destijds aangeprezen.

Aan het begin van deze eeuw zei Poetin dat hij de enorme inkomsten uit olie en gas wilde gebruiken om de Russische economie te moderniseren. Het leverde de Lada Vesta op, te vervuilend en onaantrekkelijk voor de export. Een testimonium paupertatis voor een land dat zijn prioriteiten verkeerd stelt.