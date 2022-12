In de laatste weken van het jaar is Flappie altijd weer springlevend

Youp van ’t Hek Beeld Martijn Beekman/ ANP

Ik dacht aan Flappie, mijn eigen kleine Flappie

Waar zou hij lopen? Geen hap ging door mijn keel

Youp van ’t Hek (1981)

De veelbekroonde illustrator Marije Tolman verkneukelde zich al bij de gedachte aan bloederige taferelen en het ‘betere slag- en hakwerk’ toen ze een waarschuwing kreeg van Youp van ’t Hek. ‘Hou je een beetje in Tolman, het moet ook leuk zijn voor mijn kleinkinderen.’ En dus trapte ze op de rem bij het illustreren van een boekje dat dit jaar verscheen over Flappie, het liedje waarin een huiskonijn de Kerst in 1961 niet overleeft en in de pan verdwijnt.

Flappie, het boek

Van ’t Hek had gelijk, zei Tolman in het AD. ‘Net als in het liedje geldt in het boek: de suggestie is eigenlijk sterker. De wreedheid vul je zelf wel in.’ Het arme konijn kreeg van haar een brilletje, net zo een als zijn schepper.

De ik-figuur, ongeveer even oud als Van ’t Hek zelf, kan in Flappie het verdriet nauwelijks verwerken en neemt – dit wordt nogal eens over het hoofd gezien – ultiem wraak op zijn wrede pa. Nadat het beest verdwijnt is het op Tweede Kerstdag de beurt aan de man die verantwoordelijk is voor zijn dood. ‘Moeder weet dat nog zo goed, vaders bed was leeg.’

Beeld uit de video van Flappie

Van ’t Hek (1954) schreef het lied in het najaar van 1977, als beginnende cabaretier. Zijn oudere zus Monique zat voor een optreden met haar studentenvereniging van de UvA verlegen om repertoire. Hij schreef de tekst ’s nachts op zijn kamer aan het Singel in Amsterdam en twee dagen later beleefde Flappie zijn debuut. De zangeres was Ingrid Floberg, de zus van zijn manager Hans Floberg.

Nadat pianist/componist Jan Kokken de muziek onder handen had genomen, vond Van ’t Hek het nummer goed genoeg voor zijn eigen cabaretgroep, Nar. Een groot deel van Nederland maakte pas in 1980 kennis met het konijn, dankzij het radioprogramma Langs de lijn. In een melige bui draaiden presentatoren Koos Postema en Willem Ruis Flappie op een zondagmiddag vijf, acht of twaalf keer – het is een sterk verhaal, de schattingen lopen uiteen. In 1981 verscheen Flappie voor het eerst op een plaat.

Flappie, de plaat

Vooral in de laatste weken van het jaar is het konijn springlevend. Het nummer staat sinds 2003 onafgebroken in de Top 2000 van Radio 2 en werd eind 2020 geadopteerd door een gerenommeerde Amerikaanse muzikant en producent, Todd Rundgren. Hij vertaalde de tekst letterlijk. Flappie klonk als Floppy.

Muziekblad Rolling Stone voelde Rundgren erover aan de tand. Hij bleek zich nauwelijks in het thema te hebben verdiept. ‘Blijkbaar is een konijn voor het kerstdiner de gewoonte in Nederland’, zei hij. ‘Kinderen brengen het groot en dan verdwijnt het op magische wijze.’

Van ’t Hek verklaart desgevraagd dat hij principieel geen konijn eet. ‘Mijn dochter was 5 in 1993 toen ik haar, ze had lang aangedrongen, Flappie liet horen. Ze barstte in snikken uit en ik heb haar beloofd om nooit, maar dan ook nooit konijn te eten. Zij had een konijn en dat heette Flapoor.’