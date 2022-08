In de laatste aflevering van Better Call Saul komen alle tijdlijnen op de meeste onverwachte wijze samen ★★★★★

Better Call Saul

En opeens was het voorbij. Iemand ging de hoek om en de camera bleef even op een kale muur hangen. Aftiteling. Abrupt, in de stijl van de serie. En abrupt, omdat we al sinds 2008, toen de eerste aflevering van Breaking Bad werd uitgezonden, in de wereld van deze serie zitten. Better Call Saul eindigt in stijl met een aflevering (de dertiende van het zesde seizoen) die ons in een aantal treffende flashbacks terug in de tijd neemt, gevolgd door een schitterende wending die de door Bob Odenkirk zo meesterlijk gespeelde advocaat annex oplichter precies op de juiste plaats achterliet. Om turncommentator Hans van Zetten over een legendarische gouden plak aan te halen: ‘Hij staat en ik sta, het is ongekend!’

Het was natuurlijk altijd de vraag geweest of de makers (Vince Gilligan en Peter Gould) hun hand niet overspeelden toen ze na Breaking Bad (toch een van de topseries uit de gouden seriejaren) een prequel aankondigden rond een kleurrijke bijfiguur uit de avonturen van Walter White en Jesse Pinkman, nieuwelingen op de crystalmeth-markt van Albuquerque in New Mexico. Maar meteen in de eerste scene van Better Call Saul bleek dat de makers een spel met de tijdlijn van plan waren dat veel verder ging dan een prequel.

We bevonden ons in een zwart-wittoekomst, in de jaren na het dramatische slot van Breaking Bad, als onze favoriete louche advocaat is ondergedoken als bedrijfsleider van een Cinnabon, de bekende kaneelbroodjesgigant. Deze oudere schuwe man ging door het leven als Gene, waar we pas de laatste episoden van het zesde seizoen naar zouden terugkeren.

Net als Breaking Bad ging Better Call Saul over de keuzen die je in het leven moet maken; over de morele richting die je kunt kiezen. Voormalig scheikundeleraar Walter White begon aan zijn drugsimperium met de gedachte dat hij voor zijn gezin moest zorgen, maar dat bleek al snel een flinterdun excuus. Hij moest ten slotte toegeven dat zijn criminele alter ego (onder de naam Heisenberg) hem als gegoten zat.

We leerden Saul Goodman halverwege Breaking Bad kennen als een advocaat van kwaaie zaken die zich uit elke hoek kon kletsen. In Better Call Saul (oorspronkelijk de slagzin waarmee hij zijn zaakjes aanprees op de lokale televisie) leren we drie versies van dezelfde man kennen. Na de flash forward naar de Gene van Cinnabon keren we terug naar de periode dat Saul nog gewoon de jonge advocaat Jimmy McGill was, gebukt onder het feit dat zijn oudere broer een steradvocaat was die neerkeek op zijn gescharrel. Dit speelde zeker een rol in hoe hij, met zijn partner in crime en latere echtgenoot Kim (de geweldige Rhea Seehorn), langzaam begon af te dwalen, totdat er geen weg terug meer leek.

In die laatste aflevering komt alles samen en staat onze held voor de keuze of hij Gene, Saul, of toch maar weer Jimmy wordt. De laatste weken kwam er een zinloos onlinedebatje op gang of Better Call Saul niet uiteindelijk de superieure serie was, de prequel die het beter doet dan het origineel, de Godfather Part II onder de series. Maar vooral de laatste aflevering, waarin alle tijdlijnen op de meeste onverwachte wijze samenkomen, gaf aan dat maker Vince Gilligan beide series toch vooral als twee varianten op hetzelfde thema zag.

In Albuquerque is net een standbeeld van Walter White en Jesse Pinkman onthuld; misschien is het nu ook tijd voor een beeld van Saul Goodman.