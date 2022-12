In ‘De kunst van het verdwijnen’ levert één straathoek veel fascinerende verhalen op ★★★☆☆

'De kunst van het Verdwijnen'

In haar onderhoudende boek Meander, Spiral, Explode laat schrijver Jane Alison zien hoe je verhalen in andere vormen kunt gieten dan de aloude ‘boog’ (rustig begin, midden waarin de spanning zich opbouwt, einde waarin alles wordt opgelost). Hoewel Alison het voornamelijk over romans heeft, zijn de principes ook goed toe te passen op podcasts. Want hoe volwassener de podcast als medium wordt, hoe vaker makers met vorm aan het experimenteren slaan.

Zo zou je in De kunst van het verdwijnen van de Vlaamse omroep VRT Max en theatergezelschap Marthatentatief Alisons spiraalvorm kunnen herkennen, waarbij een verhaal steeds terugkeert naar eenzelfde element. In deze podcast is dat één straathoek in de Joodse wijk in Antwerpen. We keren terug naar die plek op drie momenten in de tijd: in 2019, wanneer er een man staat met een rolkoffertje, nadat hij een spectaculaire bankroof heeft gepleegd, in 1980, wanneer er een aanslag wordt gepleegd op een groep Joodse schoolkinderen die wachten op de bus naar een zomerkamp, en in 1948, wanneer een 4-jarig jongetje er de hand van zijn moeder loslaat en zo aan deportatie naar Auschwitz weet te ontkomen.

Dat maker Bart Van Nuffelen theaterregisseur is, merk je aan de vele prachtige en beeldende scènes die hij schetst. De middelbare Joodse man die na vijftig jaar ontdekt hoe hij als kind aan de kampen is ontsnapt – het kan je zomaar een traantje doen wegpinken. Met mooie interviews en uitgebreid onderzoek weet Van Nuffelen de wijk, haar geschiedenis en haar gesloten Joodse gemeenschap dicht bij de luisteraar te brengen.

Maar De kunst van het verdwijnen wil soms erg veel tegelijk vertellen. Dat er eng veel cameratoezicht is in Antwerpen, dat de beroofde bank BPN Paribas schaamteloos de fossiele industrie sponsort: het zijn interessante thema’s, maar het is de vraag of ze er nog wel bij passen. En dan wil de verteller zijn eigen ervaringen óók nog in het geheel vlechten, wat soms enigszins gekunsteld aanvoelt. (Het is inderdaad toevallig dat hij ook een ongeluk meemaakte op weg naar zomerkamp, maar hoort het thuis naast het verhaal van de Joodse kinderen?)

Het is geen makkelijke taak: drie gebeurtenissen bij elkaar zien te houden die elk hun eigen werelden ontsluiten en hun eigen vragen oproepen. Aan alles merk je dat de maker enorm veel tijd en aandacht heeft gestoken in deze bijzondere vorm. En al spiraalt het verhaal hier en daar wat uit de bocht, je laat je als luisteraar graag meevoeren door deze begaafde verteller.