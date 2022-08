In de kleine tenten op festival Dekmantel wordt de toekomst van de dance- en clubcultuur ontsloten

Overmono op Dekmantel Festival 2022. Beeld Tim Buiting

Het is een van de mooiste cultuurclashes van het lopende festivalseizoen. In de dancetent Greenhouse op het vijfdaagse festival Dekmantel schuifelt zaterdagmiddag een grijze heer van dik in de 70 via de achteringang het podium op. Hij observeert de massa, die dan nog met de handjes in de lucht staat te zwaaien bij een harde dancehall- en bubblingset van de Haagse dj De Schuurman. Hij grijnst en slaat zijn drumstokken vast wat in tegen zijn bovenbeen.

Dan is De Schuurman klaar. Zijn dj-tafel wordt weggesleept en binnen vijf minuten is het podium omgebouwd, klaar voor een complete band. En ineens staat dus, werkelijk waar, de toch wel legendarische Braziliaanse band Azymuth op Dekmantel, inclusief die eminente grijze drummer Ivan Conti (75).

Ivan Conti van de Braziliaanse jazzrockband Azymuth op festival Dekmantel. Beeld Bart Heemskerk

De samba- en jazzrock van Azymuth was hip in de jaren zeventig, ongeveer toen Santana ook nog hip was. Maar op Dekmantel lijkt de funkende sound van deze oerband nieuwe levenskracht te krijgen. De bliepende solo’s op de Fender Rhodes van toetsenist Kiko Continentino, en vooral diens door de vocoder getrokken stem, klinken heel erg van nu, van de dance- en feestjescultuur die stijlen en klankkleuren opdiept uit de verre muziekgeschiedenis. Makkelijk dansen is het niet op de driftige jazzritmen, maar de hele tent begrijpt waarom dit steengoed is, en welk verhaal hier wordt verteld.

Festival Dekmantel, dat woensdag aftrapte in het Muziekgebouw in Amsterdam en vanaf vrijdag werd voortgezet op een tententerrein in het Amsterdamse Bos, geeft zichzelf ieder jaar een lastige zoekopdracht. Dekmantel zet niet drie dagen lang zomaar de fijnste (en beschikbare) dj’s in een tentenkamp, maar probeert de huidige dancecultuur in een breder verband te plaatsen. Er zijn lijnen te ontdekken tussen house en techno en Afrikaanse muziektradities, om maar eens wat te noemen. Of Jamaicaanse dancehall, of zelfs Zuid-Amerikaanse jazzrock. Het is natuurlijk prachtig dat Dekmantel die bands uit het verleden ook laat opdraven, voor een publiek dat toch vooral komt om op te gaan in een dj-set of dertig.

De zaal UFO I op festival Dekmantel. Beeld Tim Buiting

Maar misschien nog mooier aan Dekmantel: in vooral de kleinere tenten wordt ook de toekomst van de dance- en clubcultuur ontsloten. In hangar-achtige schuren als de UFO II en in de pure dj-tent van de Boiler Room ontstaan steeds de mooiste feestjes, hoe hard grote namen als de Canadese Jayda G op zaterdag ook hun best doen Dekmantel aan het dansen te krijgen bij zorgeloze maar ook wat alledaagse house.

Op vrijdagavond speelt het Rotterdamse duo Animistic Belief een brullende elektronische punkset in UFO II, en bij hun stuiterende bassen uit analoge synths vervagen weer de grenzen tussen stijlen en tijdperken. En later in de avond spatten de golfplaten van de hangar, bij verpletterende drum-’n-bass van de Canadees Aquarian, die futuristisch klinkt maar toch ook terugblikt op de triphop van de jaren negentig.

Het hoofdpodium van festival Dekmantel op vrijdag. Beeld Pierre Zylstra

Op vrijdag geeft Dekmantel rond het hoofdpodium een greep uit de beste Britse dance van nu, die ook probeert iets nieuws te bouwen op de fundamenten van vroeger. Joy Orbison draait dubstep en aloude UK Garage, maar weet die stijlen een opwindende, eigen dynamiek te geven, die ook zijn eigen werk zo bijzonder maakt. Hetzelfde doen de broers Tom en Ed Russell alias Overmono in hun live-set, die herinneringen oproept aan de rave-cultuur, toen techno, acid en zelfs rock samenkwamen rond de dansvloer.

En dan speelt zich rond Dekmantel ook nog een festival binnen het festival af, achteraan het terrein in de tenten waar de hardste techno mag zegevieren. Ook dat oergenre van de clubcultuur is nog altijd in ontwikkeling, al zijn de sets op zaterdag van de Nederlandse Talismann en de Ghanees-Amerikaanse Akua vooral ook goed omdat ze de in beton gegoten ritmen van de drummachines in hun waarde laten. De gure bassen en drums van Akua zijn kaal en eng hard, maar wat een euforie weet zij door de UFO I te jagen als zij ineens een striemende hihat of snaredrum over de bassen gooit, als weer een duwtje richting ultieme dansverlossing. Het is streng en metrisch maar ook zo waanzinnig groovend: onmogelijk om bij weg te lopen.

Toch moet je verder, want er is meer te ontdekken. De dance uit een aantal Afrikaanse landen, van Oeganda tot Zuid-Afrika, doet het al jaren goed en op Dekmantel komen een paar mooie acts van het Oegandese label Nyege Nyege voorbij. In de broeikas Greenhouse bijvoorbeeld staat zaterdag het duo Debmaster met MC Yallah, dat de grenzen nóg verder verlegt. De machinale hiphop en trap-beats van Debmaster geven een stoot gas aan de razende en hyperaanstekelijke raps van de Keniaanse Yallah. En ook bij deze band denk je na afloop dat je een toekomstvisioen hebt gehad, en dat je veel verder hebt gekeken dan de dance lang is.

MC Yallah op festival Dekmantel. Beeld Tarona Leonora

De tent Greenhouse op festival Dekmantel. Beeld Pierre Zylstra